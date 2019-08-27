Ekonomi Okul alışverişine 30 milyarlık harcama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Okul alışverişine 30 milyarlık harcama

Okulların açılmasına günler kala velileri ve öğrencileri alışveriş telaşı sarmaya başladı. Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar lira girmesi bekleniyor. Bu durum çok sayıda sektöre katkı sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni eğitim ve öğretim yılı için tatlı bir telaş içine giren veliler ve öğrencilerin okul alışverişi esnafı da canlandıracak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar liranın girmesi bekleniyor" dedi. Palandöken, yaz tatilinin sona ermesi ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çok sayıda sektörün canlanacağına dikkati çekti.

KIYAFET MASRAFI 2 BİN LİRAYI BULUYOR

Harcamaların kaliteye ve semte göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: "İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira tutarken, ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 - 2 bin lira gibi farklılık da gösterebiliyor. Ulaşım giderleri, yemek gibi harcamalar da eklendiğinde ülke genelindeki milyonlarca öğrenci için yapılacak harcamalar konfeksiyondan kırtasiyeye, ayakkabıcıdan berbere kadar tüm esnafımız için hareketlilik sağlayacak."

SÜSLENMİŞ VE RENKLİ ÜRÜNLERE KANMAYIN

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin ise, öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemelerinin satışa sunulduğunu belirten Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını hatırlattı.

Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkati çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.

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Şahin, bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğinin, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebileceğini ifade ederek, velileri özellikle TSE markalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

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