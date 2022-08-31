Okul çantası 800 TL’ye dolacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacağını duyurmasının ardından veliler okul alışverişlerini yapmaya başladı. Piyasada her bütçeye uygun ürün bulunabileceğine dikkat çekiliyor. Sektör temsilcileri, okula yönelik kırtasiye ürünlerindeki artışın ortalama yüzde 40 civarında olduğunu belirtiyor. Tüketici dernekleri, okul alışverişi öncesinde fırsatçılara ve merdiven altı işletmelere karşı uyarıyor.

YÜZDE 200 ARTIŞ HABERLERİ YALAN

Piyasadaki ürünlerde yüzde 200’ü aşan fiyat artışı yaşandığı haberlerinin doğru olmadığını belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, "Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor. Örneğin 100 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 600 liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor” ifadesini kullandı.

FİYAT KALİTE VE SEMTE GÖRE DEĞİŞİYOR

Okul alışverişlerine yönelik ürünleri incelediğimizde ise fiyatlar; kalite, semt ve online ticaret yerlerine göre farklılık gösteriyor. Genel ihtiyaçlara baktığımızda, kırtasiye ürünleri 270 ila 2 bin 120 TL arasında, indirim marketi ile 240-440 TL arasında, internet alışverişiyle bu fiyat 350 -4 bin 805 TL arasına geliyor.

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HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN

Öte yandan, her kesime ve bütçeye uygun ürünleri detaylı bir araştırma ile bulabilirsiniz. Okul öncesinde, kırtasiye ürünleri 360 ila 750 TL arasında, indirim marketi ile 235-580 TL arasında, internet alışverişinde ise 270 TL - bin 850 TL arasında değişiyor. İlkokul fiyatlarında, kırtasiye ürünleri 100 ve 180 TL arasında, indirim marketi fiyatları 85- 120 TL arasında, internet alışverişiyle 145 ila 570 TL arasında seyrediyor. Orta öğretim fiyatlarında ise, kırtasiye ürünleri 165 ve 315 TL arasında, indirim marketiyle 70-95 TL arasında, internet alışverişinde ise 110 - 420 TL arasında değişebiliyor.

Bendevi Palandöken

EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

Okul öncesi yapılan alışverişin 40 milyar liralık bir ekonomi oluşturacağı bilgisini veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışverişlerin şimdiden başladığını ve satışların gayet iyi gittiğini belirtti. Palandöken, “Halkımız genelde alışverişini esnaftan yapıyor ve bu bizi memnun ediyor. Okul ürünleri birçok yerde satılıyor ama benim tavsiyem vatandaş aldığı ürünü deneyebildiği, kontrol edebildiği esnaftan alsın. Hem bütçeye uygun hem de daha kaliteli ürünler esnafımızda satılıyor. Şu anda zaten halkımızın yüzde 90’ı da esnaftan alışveriş yapıyor. Bu, ülke ekonomisinde yeni bir hamle dönemi oluşturacak” dedi.