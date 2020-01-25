Ölümcül virüs Çin ekonomisini vurdu

Ortaya çıkan koronavirüs krizi böyle devam ederse Çin ekonomisini oldukça kötü etkileyecek. Ülke ekonomisinin büyümesi, kriz nedeniyle beklentilerin altında kalacak. S&P tarafından yapılan değerlendirme koronavirüsünün Çin ekonomisine yönelik tehdidini daha net biçimde ortaya çıkarıyor. Çin'deki koronavirüs salgını devam ederse ülke ekonomisinin büyümesi de zarar görecek. Yapılan tahmine göre karantina ve hastalığın yayılma hızı ile Çin’in büyümesinin 2020 sonu için beklenenden yüzde 1.2 puan daha az olacak.

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok şehre ve ülkeye hızlıca yayılan koronavirüsde tehlike sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, kısa süre önce ölümlere yol açan hastalık nedeniyle Cenevre'de kriz zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunurken, birçok havayolu şirketi de Çin uçuşlarından özel tedbirler uygulamaya başladı. Ayrıca ülkenin birçok şehrinde karantina uygulamaları devam ediyor. Ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen koronavirüs dünyayı tehdit ederken piyasalarda da dalgalanmalara sebep oldu. Salgından en çok Asya piyasaları etkilendi. Yatırımcılar Asya borsaları'ndan çıkarken ABD ve Alman hazine kağıtlarına yatırım yaptı. Salgından en hızlı etkilenmesi beklenen sektörler arasında ise perakende ve turizm öne çıkıyor.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN OLDU

Ekonomi kulislerinde koronavirus salgınının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde Çin ekonomisinin aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından küresel piyasada yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına sığınmaya başladı. Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan ham petrol, yüzde 2,61 düşüşle 61.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.70 düşüşle 55.21 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda birçok emtiada gerileme görülürken, iç piyasada altın fiyatları yükseliyor.

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ALIŞVERİŞ SEZONUNDA VİRÜS ŞEHRİ BALTALADI

Çin'de önemli bir bölge olarak görülen Vuhan’daki virüsün gelişimi kentin gelişimine darbe vuruyor. Şehir, ülke için büyük bir ulusal ulaşım merkezi ile General Motors, Honda ve daha birçok otomobil markası için parça üreten fabrikalar burada yer alıyor. Çin, ekonomik kaybı atlatmak için tüketicilerinin daha fazla harcama yapmasını istiyor. Hastalık, yılın en yoğun alışveriş sezonlarından biri olan 'Çin Yeni Yılı' tatili sırasında ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde alışveriş rekorları kırılmıştı ve bu şekilde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmıştı.

TEDBİR ALMALIYIZ

Murat Yülek

Ekonomist Prof. Dr. Murat Yülek, koronavirüs'ün Çin açısından bu şekilde devam etmesi halinde büyük kayıplara yol açacağını belirtirken, zaten dünya genelinde itibarı zayıf olan ‘Çin Malı’ ürünlerinde itibarının sıfıra ineceğini kaydetti. Sürecin daha çok başında yer alındığını ve ilerleyişin sürmesi halinde daha net ifadeler söylenebileceğini aktaran Yülek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte şu ana kadar sevindirici olan bir şey var. O da Çin’in hiçbir şeyi saklamıyor oluşu. Çin kartlarını açık oynuyor. Bizim açımızdan bakıldığında Türkiye’de Çin’den gelen iş adamlarına, ürünlere ve işçilere bir sınırlandırılma getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi anlamda tedbir uygulanmalı.”

KIRGIZİSTAN İTHALATINI TAMAMEN DURDURDU

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Kırgızistan, koronavirüs salgınıyla ilgili durumun normal hale dönüşene dek sınır komşusu Çin’den et ithalatına geçici olarak kısıtlama getirdiğini açıkladı. Kırgızistan Veteriner ve Sağlık Güvenliği Devlet Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü salgınıyla ilgili durumun normalleşmesine kadar Çin'den gelen et ürünlerinin ithalatına geçici kısıtlamalar getirildiği kaydedildi. Devlet Veteriner Müfettişliğinin güvenlik sebebiyle sınır noktalarındaki kontrolü güçlendirdiği aktarıldı. 22 Ocak'tan bu yana Kırgızistan’ın sınır kontrol noktalarında, Bişkek ve Oş havaalanlarında önlemler alınmaya başlanmış, termal kameralar konulmuştu.

TRUMP’IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ

Yaklaşık iki yıldır ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşlarında ABD Başkanı Donald Trump, şirketlerin üretim için ABD’ye dönmesi talebinde bulunuyordu. Bu sebeple Çin’e yönelik pek çok yaptırımda bulunan Trump’a da bölgedeki virüs sebebiyle gün doğmuşa benziyor. Virüsün gelişimini nasıl sürdüreceği bilinmezken, salgının artması olasılığı bile şirketlerin Çin pazarından çekilmelerine sebep olabilir. Bu da Donald Trump’ın amacına ulaşması anlamına geliyor.

BÜYÜMEYİ 1,2 PUAN DÜŞÜRÜR

Ortaya çıkan koronavirüs krizi böyle devam ederse Çin ekonomisini oldukça kötü etkileyecek. Ülke ekonomisinin büyümesi, kriz nedeniyle beklentilerin altında kalacak. S&P tarafından yapılan değerlendirme koronavirüsünün Çin ekonomisine yönelik tehdidini daha net biçimde ortaya çıkarıyor. Çin'deki koronavirüs salgını devam ederse ülke ekonomisinin büyümesi de zarar görecek. Yapılan tahmine göre karantina ve hastalığın yayılma hızı ile Çin’in büyümesinin 2020 sonu için beklenenden yüzde 1.2 puan daha az olacak.

THY TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Bilal Ekşi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dünya gündemini bir süredir meşgul eden ve Çin'in ardından birkaç ülkede daha görülmeye başlanan korona virüsle alakalı gerekli tedbirleri aldıklarını aktarırken, süreci de takip ettiklerini bildirdi. Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çin'de ortaya çıkan korona virüsü ile ilgili gerekli tedbirler başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda alınmıştır. Süreç ve tedbirler yakından takip edilmektedir. Yolcularımızın ve personelimizin sağlığı birinci önceliğimizdir."

TURİZME TEHDİT OLUŞTURUYOR

Kaan Karayal

Dünya çapında büyük sükse oluşturan salgının turizm açısından etkilerini dile getiren Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal ise, turizmde henüz somut anlamda bir etki görmediklerini söyledi. Hastalığın gelişimine göre sektör için büyük tehdit olabileceğini aktaran Karayal, “Şu anda hastalığın ortaya çıktığı şehir turistik anlamda bir rol üstlenmediği için bir etki ortaya çıkmadı. Turistik bir şehirde ortaya çıkması sektöre büyük kayıp yaşatacaktır” dedi.