Ekonomi Öncelik katma değerli üretim Ar-Geye finansman teşviği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Öncelik katma değerli üretim: Ar-Ge'ye finansman teşviği

Türkiye’nin 2023 ila 2025 yılları arasında ekonomik hedeflerini içeren Orta Vadeli Program (OVP), hem üretime verdiği ağırlık hem de işletmelere yönelik destekler sebebiyle KOBİ’lere büyük fayda sağlayacak. Katma değerli üretime öncelik verilen üç yıllık program girişimcilere de önemli teşvikler içeriyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Öncelik katma değerli üretim: Ar-Geye finansman teşviği
Yeni Orta Vadeli Program KOBİ'lere güç katacak.

Türkiye’nin 2023-2025 yılları arasındaki ekonomik hedeflerini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), KOBİ’lere yönelik de önemli adımları içeriyor. Yeni programda teknoloji yoğun yatırımların desteklenmesi, ithalat bağımlılığını azaltan ve istihdamı artıran yatırımların özendirilmesi OVP tedbirleri arasında yer aldı.

AR-GE’YE FİNANSMAN TEŞVİĞİ

Yani önümüzdeki süreçte ithalatı ortadan kaldıracak her türlü yerlileşmeye devlet tarafından güçlü destekler sağlanması bekleniyor. Bu da inovatif ürün ortaya çıkarmaya hevesli KOBİ’lerin önümüzdeki süreçte adından sıkça söz ettireceğini gösteriyor. OVP kapsamında girişimcilik ekosistemini desteklemek için, girişim şirketlerinin yenilikçi iş modelleri ve projeleri ile Ar-Ge faaliyetlerinin finansmana erişimini kolaylaştırıcı Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni destek paketlerinin devreye alınması planlanıyor. Ayrıca, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla katma değerli yerli ve yenilikçi üretim de desteklenecek.

TEKNOLOJİYİ DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ

OVP kapsamında, büyük ölçekli yatırımlar, büyüyen KOBİ’ler ve entegre tesisler için başta organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanları oluşturulmasına devam edilerek, ülke yüzölçümü içerisinde toplam planlı sanayi alanlarının oranı artırılacak. Kamu ve özel sektör eş finansmanı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan Ar-Ge tabanlı çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi sağlanacak. Turcorn adayı yüksek teknoloji girişimleri desteklenecek.

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