Onlarca yılın emeğine verilen büyük ödül

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi tarafından kadının toplumsal alandaki yerini ve iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan kadın liderlere verilen ödülün bu yılki sahibi, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer oldu. “Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider” ödülü, çok sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan törende takdim edildi. Ödül töreni online platformlar sayesinde geniş kesimlere ulaştırıldı.

El ele vermemiz gerekiyor

İş hayatına adım attığı günden bu yana kadınların güçlendirilmesi için çalışan, projeler üreten ve uygulayan Biçer, “50 senelik bu yolculuğumda, kendim ilerlerken, başkalarında elini tutmak en büyük mutluluk kaynağım oldu” dedi. Törende yaptığı konuşmada ödülün kendisine daha büyük sorumluluklar yüklediğini söyleyen Senur Akın Biçer, sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmekte olan bir ülke coğrafyasında yaşamaktayız ve bireysel olarak çok çalışmak ve yükselmek toplumumuz için yeterli olmuyor. Sistemimizi daha yukarı taşımak ve çağdaş bir seviye getirmek için birlikte, el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum.”

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer.

Yapacak daha çok işim var

Sosyal alanda rekabet yerine sürdürülebilir değerler yaratmak için girişimde bulunmak gerektiğine dair inancını dile getiren Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Yaşadığımız coğrafyada kristal cam tavanı -yani o görünmez toplumsal engelleri- elleriyle kırmış biri olarak kendimi hep şanslı gördüm. Şimdi ise bu cam tavanın kırılabilir olduğunu özellikle hem cinslerime gösterme fırsatı bulduğum için yüce yaradana şükrediyorum. Özetle bu ödülün anlamı benim için yaşam amacıma hizmet etmesidir. Bu yolda yürürken motivasyon kaynağı olmasıdır. Yine bu ödül bana daha büyük bir sorumluluk yüklemekte, daha yapacak çok işim tutacak çok elin olduğunu hatırlatmaktadır. Bu yolla hayatta bırakacağım iz, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır.” Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi tarafından verilen “Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider” ödülü, önceki yıllarda Güler Sabancı, Betül Mardin gibi isimlere takdim edilmişti.

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