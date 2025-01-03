Online sipariş yemek depolarından

Yılda 23 milyon kişinin internetten sipariş verdiği Türkiye yeme-içme pazarında, küçük girişimci sayısı hızla artıyor. Online’dan gelen talebe yetişemeyen işletmelerin işini kolaylaştıracak yemek depoları kuruldu. Maliyetleri de azaltan model sayesinde menü, ilgili firmadan değil bu merkezlerden teslim ediliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde hizmet veren depoların, 150 milyar TL büyüklükteki piyasanın başarısında önemli rol oynaması bekleniyor.





BÜYÜYEN PAZARA YENİ YATIRIM MODELİ

Birçok girişimci; restoran veya kafe açarak mekân masraflarına katlanmak yerine tüm süreci dijitalden yürütüyor. Anlayacağınız; dükkan açmak yerine işini, dijitalden ve ona bağlı gelişen yan sektörlerden karşılıyor. Eve yemek siparişi alan ev hanımı veya restoran bile online platformlardan satış yapıyor. Mantıcı Saadet, Boşnak Börekçisi Adem, Dürümcü Salih’ gibi isimlerle çalışan yüzlerce esnaf, ürünlerini her gün yeni nesil depolara teslim ediyor. Siparişler de bu buradan size ulaşıyor. Peki süreç nasıl işliyor? Detayları hemen anlatalım.





ISITILIP MOTOKURYEYE TESLİM EDİLİYOR

Öncelikle depolarla anlaşıyorsunuz. Söz konusu yerlerin kendi soğuk hava bölümü, fırını ve çalışanı bulunuyor. Örneğin bir ev hanımı kendi adıyla yaprak sarma hazırlıyor. Ürünleri paketliyor ve depoya teslim ediyor. İnternet üzerinden gelen talep, hem girişimci hem de deponun sistemine düşüyor. Buradaki personel, sarmaları motokuryeye teslim ediyor. Yiyeceğin özelliğine göre hazırlama yöntemi de değişiyor.





GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU LAHMACUN

Geçen yılın online yemek sipariş detayları da netleşiyor. Getir firmasının 2024 verilerine göre, lahmacun geçen yılın en çok tercih edilen yemeği oldu. 2024'te eve teslim gıda siparişlerinin yüzde 56’sı internetten yapılırken, oran sürekli artıyor. Fırsatçılar yüzünden nasıl dijitalleştiğimizi ve üstüne yeni yatırım alanları geliştirdiğimizi anlatan haberimizin sıcak mesajı şu olsun: "Gir telefona, bak fiyatına, yaz adresi gelsin depodan. Strese girmeden, hesap derdi olmadan ye gönlünce, doldur depoyu."





AYLIK KİRA VE KOMİSYON ÖDENİYOR

Gelelim işin rakam kısmına. Genelde sipariş başına komisyon ve aylık hizmet bedeli alınıyor. Bu ücret; kira, çalışan maaşı, enerji gibi giderlerin altında kaldığı için esnaf tarafından tercih ediliyor. Ufak bir kafenin aylık giderinin 100 bin lira olduğunu düşünürsek, depo ücreti yaklaşık 30 bin TL'yi buluyor. Piyasadan duyduğumuza göre rakamlar, saklanacak ürün ve miktara göre değişiyor. Daha az veya fazla bir ödeme de söz konusu olabilir.





ESNAF MALİYETİ EN AZA İNDİRECEK

Bu model, özellikle küçük girişimcilere önemli avantajlar sunuyor. Büyük marka veya restoranlar zaten böyle bir yönteme gerek duymuyor. 2023’te dünya online yemek siparişi sektörü yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Türkiye’de de pazarın 2024’te 150 milyar TL’yi buldu. Ipsos Yeme İçme Paneli verilerine göre ise, Ocak-Eylül 2024’te pazar yüzde 5 büyüdü. Rakamların gösterdiği gelişime paralel olarak alternatif yatırım modelleri de ortaya çıkıyor.



