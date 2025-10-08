Altın rekor kırmaya devam ediyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı. 4 bin 36 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın ile birlikte gram altın 5 bin 413 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.