Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı

09:248/10/2025, Çarşamba
IHA
Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı.
Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı.

Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı. Ons altının 4 bin 36 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 5 bin 413 lira seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Altın rekor kırmaya devam ediyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı. 4 bin 36 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın ile birlikte gram altın 5 bin 413 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

İç piyasada gram altın 5 bin 404 liradan, çeyrek altın 8 bin 895 liradan, yarım altın 17 bin 815 liradan, tam altın ise 35 bin 472 liradan satılıyor.

