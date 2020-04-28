Organik tarım için mücbir sebep düzenlemesi

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Kim'in sağlık durumu hakkında bir fikre sahip olduğunu ama bunu açıklayamayacağını ifade etti. ''Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı.'' ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Kim ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve şu an başkan olmaması durumunda iki ülkenin savaş halinde olacağının altını çizdi.