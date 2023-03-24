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Ekonomi

Orman köylüsüne kerestede yüzde 70 indirim

Orman Kanununda yapılan yeni düzenleme ile orman yakmanın cezası arttırılırken, orman köylüsüne yakacak ve kullanma gayeli kereste yüzde 70 indirimli verilecek.

14:56 . 24/03/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

6831 sayılı Orman Kanunu’nda yapılan düzenleme ile orman yangınlarına sebebiyet veren, ihmali olan, kasten veya taksirli orman yangınına sebebiyet verenlerin cezaları arttırıldı.


Yapılan değişiklik ile orman köylülerinin gelir seviyeleri attırıldı. Orman Kanunu’ndaki yeni düzenlemeye göre, orman köylüsünün sigortalaşması teşvik edilecek. Orman köylüsünün yakacak odununu veya ev yaparken kullandıkları keresteyi yüzde 70 indirimli alabilecek.

Düzenleme ile ormanlar ile ilgili mülkiyet sorununun önüne geçilmesi hedeflenirken, ormancılıkta dijitalleşmede önemli yenilikler getireceği açıklandı. Ormanların daha etkin korunmasının sağlanmasının yanında ormanlık alanlardaki rehabilitasyon işlemlerinin yeni düzenleme ile daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.


Orman Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler arasında orman yangınına sebep olanlara verilen cezaların arttırılması ve orman yangınlarında hayatı kaybeden orman personeli ile diğer kamu görevlileri ve gönüllüler şehit statüsüne alınacak.




#Orman Kanunu
#Orman köylüsü
#Kereste indirimi
40 dakika önce
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