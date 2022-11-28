Ormanköy projesi salgın döneminin tüm zorluklarına rağmen 24 ayda teslim ediliyor

DAP Gayrimenkul, taahhüt edilen teslim süresinin 36 ay olduğu Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirilen Ormanköy projesini, salgın döneminin tüm zorluklarına rağmen 24 ayda teslim ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bünyesinde, halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem gören DAP Gayrimenkul Geliştirme ve DAP Yapı'yı da barındıran DAP Holding'de "erken teslim" geleneği devam ediyor.

Son olarak 2019'da Teras Kule ve 2020 yılında Validebağ Konakları ile DAP İzmir projelerinin teslimini gerçekleştiren DAP, şimdi de Sağlıklı Ev'lerin ilk örneği olan Çekmeköy'deki Ormanköy projesinin teslimlerine başladı.

1 1'den 5 1'e kadar farklı konut seçeneklerinin yer aldığı ve toplamda 1.021 ünitenin bulunduğu Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirilen Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu konutlardan oluşuyor.

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Projede ilk satılan evler bugün itibarıyla 5-6 kat değer kazandı. Taahhüt edilen teslim süresinin 36 ay olduğu Ormanköy projesi, salgın döneminin tüm kısıtlarına rağmen 24 ayda tamamlandı.

"Ev sahipleri müşterilerimiz değil, bizim yol arkadaşlarımız, ailemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Türkiye'de Sağlıklı Evler'in ilk örneği olan Ormanköy projemizde inşaat süreci bitti. Pandeminin çalışma hayatındaki tüm zorluklarına rağmen, insanların evlerinden çıkamadığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde insan üstü bir çalışma ve motivasyonla hareket ettik. Şu an itibarıyla Ormanköy projesinde yaşam başladı. Şimdi ise Sağlıklı Evler'i lüks ile birleştiren Nişantaşı projemizi 2023 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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DAP Gayrimenkul'ün "Sağlıklı Ev" konseptiyle hayata geçirdiği ilk proje olan Ormanköy'ü, lüks ve konforu Sağlıklı Evler ile buluşturan Nişantaşı Koru ve şehrin merkezinde country tarzı bir yaşam sunan Yeni Levent projelerini kendileri açısından "gurur projeleri" olarak tanımlayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Pandemi sürecinde ise bu kriterlere bir yenisini daha ekledik, o da Sağlıklı Ev Kriterleri. İlk olarak Çekmeköy'deki Ormanköy projesinde 58 bin 300 kişinin fikrini aldık. Ardından da DAP Sağlık Kurulu'nun önerisiyle birlikte Sağlıklı Evler konseptimizi geliştirdik. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tescilli hale gelen Sağlıklı Evler konseptinin ilk örneğini Çekmeköy'deki Ormanköy projesinde, ikinci örneğini Nişantaşı Koru projemizde hayata geçirdik. Şimdi ise Yeni Levent'te lüks ve country yaşamı buluşturuyoruz."

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Yılmaz, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığını vurgulayarak, "Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz... DAP'tan ev sahibi olanların, yoğun bir şekilde diğer projelerimize yönelmesinin de en büyük sebebi bu. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan DAP müşterilerine satıyoruz. Gayrimenkul sektöründe böylesine bir aidiyet duygusu yarattığımız için gururluyuz." görüşünü aktardı.

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