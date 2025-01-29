Orta Koridor’u ‘hızlandırma’ mesaisi

Üçlü dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları toplantısının ikincisi bugün (çarşamba) Ankara’da yapılacak. Son beş yılda yaşanan küresel gelişmelerin neticesinde Asya ile Avrupa arasındaki geleneksel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların yaşanması nedeniyle Orta Koridor için yeni fırsatlar toplantıda değerlendirilecek.

Toplantının sonunda Ankara Bildirisi’nin imzalanması ve bildirgeye ekli Eylem Planı ile üç ülkenin gelecek dönemde izleyeceği somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bölgenin artan jeopolitik önemine dikkat çekerek, Türk dünyası içerisindeki dayanışma ve bütünleşme çabalarına vurgu yapması bekleniyor.

GÜMRÜK UYUMUNA ÖNCELİK

Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi önemli bölgesel gelişmelerde eşgüdümlü hareket edilmesinin altının çizileceği toplantıda, gümrük mevzuatlarının uyumlaştırılması, elektronik hizmetlerin yaygınlaştırılması ve ticaretteki engellerin kademeli olarak kaldırılması gibi konular da ele alınacak.







