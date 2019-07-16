Ekonomi Oruç Reis de Akdenize gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
İlk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor.
İlk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedilerek, "Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir" denildi.

Bölgedeki arama faaliyetlerine 4'üncü geminin de dahil edileceği belirtilen açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dâhil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net
EKONOMİ
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net

Yavuz da Kıbrıs'ta
EKONOMİ
Yavuz da Kıbrıs'ta

Denizcilikte tam yol ileri
EKONOMİ
Denizcilikte tam yol ileri
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Resmen siyasi sabotaj

Resmen siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
Oruç Reis de Akdenize gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

​Nijerya'da Türkiye bandıralı gemiye silahlı baskın.
İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.
12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.

Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.
35'i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.
3 ay erken<br>teslim edildi

3 ay erken
teslim edildi

​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.
Cezası onandı

Cezası onandı

15 Temmuz'da köprüdeki hainlerin başındaydı.
Seferberlik başlattılar

Seferberlik başlattılar

​1.2 milyar euro için 9 öncelikli sektör belirlendi.
Mahkeme<br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

Hapis cezasına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebi reddedildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.