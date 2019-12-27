Ekonomi Otobüslere yangın söndürme sistemi zorunluluğu getirildi
OTOMOTİV

Otobüslere yangın söndürme sistemi zorunluluğu getirildi

Otobüslere yangın söndürme sistemi zorunluluğu getirildi

Geçtiğimiz yaz peş peşe ortaya çıkan otobüs yangınlarına ilişkin dikkat çeken bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni üretilecek otobüslerde yangınların çıkış anında önlenerek can ve mal güvenliğinin azami ölçüde sağlanmasına yönelik algılama ve alarm sistemlerine ek olarak otomatik yangın söndürme sistemleri de zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Otogar
Foto/arşiv: Otogar

Motorlu araçlarda can ve mal güvenliğinin güncel teknolojiyle uyumlu olarak korunmasını sağlamak amacıyla yeni üretilecek araçların aktif ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, otomotiv sanayisinin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Yapılan değişikliklerle vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması, kullanılacak araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması hedefleniyor.

OTOBÜSLERE YANGIN SÖNDÜRME ZORUNLULUĞU

Buna göre, yeni üretilecek otobüslerde yangınların çıkış anında önlenerek can ve mal güvenliğinin azami ölçüde sağlanmasına yönelik algılama ve alarm sistemlerine ek olarak otomatik yangın söndürme sistemleri de zorunlu hale getirildi.

İlgili yönetmelikler, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

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