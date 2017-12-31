Otomobil için en gerekli uygulama

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamak. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılıyor. Yeni yılda zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primlere yeni yılda yüzde 5 artış uygulanacak olması akıllara kaskonun önemini de getiriyor.

KASKO NE İŞE YARAR?

Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortası ile trafik sigortası arasında önemli farklar vardır. Öncelikle üzerinde durulması gereken nokta ise zorunlu trafik sigortası poliçesinin aracın ruhsatı ve ehliyeti kadar önemli olduğudur.

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TRAFİK SİGORTASI VE KASKO ARASINDAKİ FARK

Trafik sigortası her araç sahibi için zorunludur ve her yıl yenilenmesi gerekir. Bu sigortayı yaptırmadığı tespit edilen araçlar trafiğe çıkamazlar. Trafik şubesinin garajında bekletilen aracı almak için zorunlu trafik sigortasını yatırarak gerekli belgeleri beyan etmek gerekir. Sigortasız trafiğe çıkan araç için ceza ödendikten sonra ancak tekrar trafiğe çıkabilir. Buna karşılık kasko sigortası zorunlu değil isteğe bağlıdır, aracı kullanan ya da araç sahibi isterse bu sigortayı yaptırır.

Trafik sigortası herhangi bir hasar durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına almaktadır. Zorunlu olmasının sebebi de budur. Zorunlu trafik sigortası herhangi bir hasar durumunda karşılıklı tarafların kusurlarına bakarak zararı karşılar ve karşılanacak olan zararın limitleri her yıl resmen belirlenir. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır ve ancak sigortalı isterse bu sigortayı yaptırarak kendini güvence altına alır.

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Zorunlu trafik sigortası sadece belli başlı vefat, yaralanma gibi durumları teminat altına alırken, kasko sigortası ise sigorta şirketinin belirlediği kapsam dahilinde pek çok farklı teminatı kapsar. Bu nedenle de trafik sigorta primleri daha ucuzken kasko primleri daha pahalıdır.

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