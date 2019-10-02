Otoyol İzmir’in değerini artırdı

İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın 3,5 saate indiği İzmir’in yıldızı parladı. Otoyol bağlantısı bölgedeki arsa fiyatlarını 3 yılda ortalama yüzde 39 civarında artırdı. Üstelik araştırmalar İzmir’de birçok bölgede ve otoyolun geçtiği güzergahlarda primin 2020 yılında da süreceğini gösteriyor. Kentteki değişim gayrimenkul ve turizm yatırımlarına da olumlu yansıyor. Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kentte istikrarlı bir büyümenin söz konusu olduğunu söyledi.

BÜYÜK ŞİRKETLER PROJE GELİŞTİRİYOR

Fotoğraf: Arşiv

İzmir’in, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladığını belirten Sancak, buna rağmen kent fiyatının da avantajını koruduğunu söyledi. Sancak, “Özellikle yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı ulaşım avantajı, yapımı devam eden İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi’nin yakın zamanda sağlayacağı imkânlar ile kente olan ilgi artarak sürecek. İzmir Körfezi’nin temizlenmesine yönelik adımlar, kıyı düzenlemeleri, sosyal etkinlikler gibi konular da kentimize değer katan unsurlar. Tüm bunlar dikkate alındığında, kente beyaz yakalıların ilgisi de bir hayli yoğun. Son dönemde operasyonlarını İzmir’e taşıyan uluslararası şirketlerin sayısı da hızla artıyor. Giderek daha fazla insan hem yaşamak hem çalışmak için İzmir’i tercih ediyor” dedi.

Nitekim 10 yılda 1 milyon 305 bin 384 kişi ikamet adresini İzmir'e taşıdı. İstanbul'dan 155 bin 189 kişi, Manisa'dan 106 bin 39 kişi, Ankara'dan 85 bin 850 kişi, Antalya'dan ise 34 bin 646 kişi İzmir'e göç etti.

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FAİZ DÜŞTÜ YATIRIM GELDİ

Folkart’ın da yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Sancak, İzmir’e 2020’de 1 milyar lira yatırım değeri olan 3 proje yapacaklarını aktardı. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sektörde yeniden bir yükseliş dalgası başlattığınıbelirten Sancak, “Faizlerin aşağı yönlü düşüş trendi içine girmesi hem alıcıyı hem de yatırımcıyı harekete geçirdi. Ağustosa oranla bizden gayrimenkul almak isteyenlerin taleplerinde yüzde 150 oranında bir artış yaşandı. Bu da biz yatırımcıları daha da cesaretlendirdi. Bünyemizde ilaçtan savunma sanayiine kadar birçok şirket bulunuyor. Saya Grup şirketleri arasında yer alan Folkart'ta bunlardan biri ve burada toplamda 3 milyar liraya yakın projeye devam ediyoruz. 2020’de ise İzmir Gaziemir'de bir proje, Çeşme'de 2 projeye başlayacağız. Turizm yatırımı da düşünüyoruz” bilgisini verdi.

ALAN KAZANIYOR

Mesut Sancak

Şirket bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık yatırım değerine sahip projelere imza attı. İlk proje 2015'te Folkart Life Bornova ismiyle yükseldi ve alanlar yüzde 107 kazanç elde etti. Mayıs 2016'da Folkart Time'ın lansmanına çıkıldı. Buradaki değer artışı da yüzde 99'a ulaştı. Mesut Sancak, Çeşme projeleriyle birlikte 2018 yılında 5 ayrı projede anahtar teslimi yaptıklarını söyledi. Sancak, "Folkart Incity'te Kasım ayı sonu teslimlere başlıyoruz. Yatırımcılarımız yüksek kâr elde ediyor. Güvenirliğimiz de yüzde 92,2" şeklinde konuştu.