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Ekonomi Ovaköy için çalışmalar sürüyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ovaköy için çalışmalar sürüyor

Türkiye ile Irak arasında artan diplomasi trafiğini AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz değerlendirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz

Son dönemde karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasında olumlu gelişmelerin yaşandığı söyleyen Yılmaz, “Güvenlik, siyasi, ekonomik açıdan bunlar olumlu yansıyacak. Terör yapılanmaları Türkiye’ye olduğu kadar Irak’a da zarar veriyor. Teröre karşı ortak bir hedef birliğimizin olması gerekiyor” dedi. Yeni oluşan iklimin ticari ilişkilerin de güçlenmesini sağlayacağını belirten Yılmaz, “Ovaköy Sınır Kapısı için çalışmalar sürüyor. İlerleyen süreçte yeni sınır kapıları da düşünülebilir” dedi.

YENİ SAYFA AÇILIR

Irak ile yaşanan son gelişmeleri bir grup gazeteciye değerlendiren Cevdet Yılmaz, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. Yılmaz gelişmeleri şöyle özetledi: "İki ülke arasında gerçekleşen ziyaretler sonrasında, Irak ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. Bu birçok açıdan olumlu adımların gündeme geldiğini görüyoruz. Irak bizim komşumuz ve güvenliğimiz açısından çok önemli. Irak ekonomik olarak Türkiye için önemli. Petrol fiyatlarının artığı bir ortamda alt yapı ihtiyaçları yoğun olan bir ülke. Altyapı yatırımları, ticaret, turizm birçok açıdan Irak bizim için önemli bir partner. Olumlu adımlar ekonomiye yansıyacak."

  • YENİ SINIR KAPILARI OLMALI
  • Cevdet Yılmaz, yeni yatırım ve hedefler konusunda da “Yeni oluşan iklim Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması bakımında da olumlu olacaktır. Habur ile ticari ilişkilerin gitmesi zor. Daha çok sınır kapısını açılması bu ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor. Irak’ın ekonomisinin gelişmesi önemli” diye konuştu.

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EKONOMİ
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