OVP için istişare

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında İstanbul’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda; cari açığı azaltacak, uluslararası doğrudan yatırımları artıracak konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmede; finansmana erişim, öngörülebilirlik, kademeli vergi, ihracat ve istihdam gibi konular gündeme geldi.





REFORM ADIMLARI SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, yeni Orta Vadeli Program’a özel sektörün beklentilerinin yansıtacaklarını söyledi. Sendikalarla da bir araya geleceklerini belirten Yılmaz, “Fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz; para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir” dedi. Yılmaz, Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde ‘Doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı’ reform adımlarını sürdüreceklerinin de altını çizdi.





VATANDAŞA OLUMLU YANSIYACAK

Orta Vadeli Program’dan en büyük beklentilerinin, belirsizlikleri azaltması, yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artırması olduğunu dile getiren Yılmaz, “Orta Vadeli Program’da makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Yeni ekonomi programımız, belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır” diye konuştu.





GÜÇLÜ BİR PLAN AÇIKLAYACAĞIZ

Toplantı bitiminde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile yapılan istişarelerin Orta Vadeli Program’ın hazırlanmasında yol haritası niteliğinde olacağını bildirdi. Yılmaz, “STK ve iş dünyası ile istişareler yapıyoruz. İş dünyasından gelen fikirleri OVP’ye entegre edeceğiz. Belirsizlikleri azaltan, öngörülebilirliği güçlendiren OVP’ye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte sendikalarımızla, çalışan kesimlerin temsilcileriyle ve finans kesiminden temsilcilerle görüşeceğiz. Eylül ayında çok daha güçlü bir OVP kamuoyuna sunacağız” dedi.





En önemli konumuz finansmana erişim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda gündemlerindeki en önemli konuların başında finansmana erişimin geldiğini vurguladı. Avdagiç, “Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde hem Merkez Bankası hem de diğer kurumların yapacağı düzenle-melerle finansmana erişim konusunda etkili adımlar atılacaktır. İhracatın artırılması, sınai politikaların geliştirilmesi ve istihdam ile ilgili süreçlerin geliştirilmesi gibi konular önemli gündem başlıkları olarak yer aldı. Bu tarz konuları detaylı bir şekilde gündeme getirme fırsatı bulduk” dedi.





ihtiyacımızın başında önümüzü görmek var

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türk iş dünyasının şu anda en önemli ihtiyaçlarının başında öngörülebilirliğin yer aldığını belirtti. Olpak, “Ekonomi bir beklenti yönetimidir. Beklentilerinize göre firmalar veya iş dünyası temsilcileri harcamayapar. Ekonomi yönetimimiz şu ana kadar bu tabloyu çok güzel yönetiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız ile TCMB Başkanı’nın birlikte verdiği fotoğrafı önemsiyoruz. Bu çerçevede yeşil dönüşümden maalesef yaşadığımız depremin maddi sonuçlarını ne şekilde bertaraf edebileceğimizi görüştük” diye konuştu.





Yatırımcıya kredi müjdesi gelebilir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın kendilerine “Birkaç ay sonra özellikle finansmana erişim konusunda sanayicilere, yatırımcılara müjdeler verebileceğini” söylediğini aktardı. İş dünyası olarak sektörde şu anda yaşadıkları sorunları anlatma fırsatı bulduklarını kaydeden Asmalı, “Kredi musluklarının aniden kısılmasının aynı zamanda durgunluğa yol açacağını, bunun farklı sonuçları olacağını, geçişin çok sert olmaması gerektiğini ifade ettik” açıklamasında bulundu.





Tüm sektörleri kapsamasını istiyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise önemli ve güzel bir toplantı olduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaşadığımız sorunları, plan ve projeksiyonları, fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Plan’da nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık. Plan ve program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. İstişare ve orta akıl, Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir” ifadelerini kullandı.



