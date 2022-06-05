Ekonomi Pakistan yolları için ortak çalışma Laboratuvar kurulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pakistan yolları için ortak çalışma: Laboratuvar kurulacak

Başbakan Şahbaz Şerif'in Ankara ziyaretinde imzalanan 7 anlaşma çerçevesinde Pakistan karayollarının iyileştirilmesi için iş birliğine gidilecek. Karayolu mühendisliğinde mevcut iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalara ilişkin ortak laboratuvarlar veya araştırma merkezleri kurulacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Pakistan yolları için ortak çalışma: Laboratuvar kurulacak
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Türkiye ile Pakistan, ulaştırma alanında beş konuda işbirliğine gidecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak iki ülke arasında karayolu mühendisliğinde mevcut işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakatın detayları belli oldu.

  • Türkiye ile Pakistan, karayollarıyla ilgili 5 konuda anlaştı. Karayollarının tasarımıyla ilgili deney ve testleri içeren kritik teknolojilerde araştırma yapılacak.

TRAFİK İÇİN DE ÇALIŞMA

Edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Pakistan, karayollarıyla ilgili 5 konuda anlaştı. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında tasarım, yapım, bakım, işletme gibi konularda teknik standartların ve şartnamelerin uyumlulaştırılması için çalışılacak. Karayollarının tasarımıyla ilgili deney ve testleri içeren kritik teknolojilerde araştırma yapılacak. Bunların yanı sıra, kalite kontrol ve maliyetlerle ilgili yapım yönetimi, karayolu performans testi ve izleme, bakım ve işletme, afet önleme ve hafifletme çalışmalarıyla ilgili bakım yönetimi, ayrıca seyahat izmetleri, acil durum ve trafik çalışmalarıyla ilgili işletim yönetimi için işbirliğine gidilecek.

ORTAK LABORATUVAR KURULACAK

  • Üzerinde anlaşmaya varılan 5 konu ile ilgili çeşitli adımlar da atılacak. Bu kapsamda, konuları çalışacak teknik ekipler ülkeler arasında değişimle çalışacak. Türkiye ile Pakistan arasındaki karayollarına dair çalışmalarla ilgili olarak ortak laboratuvarlar veya araştırma merkezleri kurulacak. Ülkelerin yükseköğrenim kurumlarının onaylaması durumunda yüksek lisans, doktora öğrenci değişim ve burs programları başlatılacak. Yapılacak tüm çalışmaların ardından karayollarının yapım ve işletme işleriyle ilgili teknik materyaller ve bilgiler paylaşılacak.

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