Pakistan’da fırsat çok

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin öncülüğünde 1 milyarı aşkın nüfuslu 8 Müslüman ülkenin oluşturduğu D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da ‘D-8 Yatırım Forumu gerçekleştirildi. Zirve için Türkiye’ye gelen Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Pakistan Tarafı Eş Başkanı Amjad Rafi, Albayrak Grubu’nu da ziyaret etti. Albayrak Grubu CEO’su ve Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından ağırlanan Rafi ziyaret sırasında Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandırdı.

YATIRIMLAR DAHA FAZLA ARTACAK

- Başbakan Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde ne gibi değişiklikler olacak?

Türkiye ile Pakistan çok yakın iki ülke. Başbakan Şerif'in Müslüman Lig Partisi daha önce hükümetteyken Türk şirketleri tarafından ülkemize 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Şahbaz Şerif’in yeniden başbakanlık görevine gelmesinden sonra Türkiye'den ülkemize daha fazla yeni yatırım bekliyoruz. Hatta Başbakan Şerif, iki hafta önceki Türkiye ziyaretinde bazı kötü uygulamalara maruz kalan Türk şirketlerinden de özür diledi.

GÜMRÜK VERGİLERİ STA İLE DÜŞECEK

- İki ülke arasında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi ortaya konuldu. Bu rakamı ne zaman yakalarız?

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Türk ve Pakistan liderleri böyle bir hedef tayin ettiler. Ama bu çok iddialı bir hedef. En azından yakın dönemde bunu gerçekleştirmek kolay değil. Ancak bazı problemler çözülebildiği taktirde bu hedefi gerçekleştirmek zor değil. En önemli konu; Türk iş dünyasının güvenini kazanmamız lazım. Türk iş insanlarının Pakistan'a yeniden yatırım yapması konusunda güven vermemiz gerekiyor. Bu gerçekleştiği taktirde yatırımlara inanılmaz bir ivme kazandıracaktır. Karşılıklı ticaret boyutuna gelince, yapılması gereken en önemli iş iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını imzalamak ve yürürlüğe koymak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ekibi önümüzdeki ay Pakistan'a gelecek ve bu anlaşmayı sonuçlandıracak. Türkiye tarafı 200 kadar üründe, Pakistan tarafı da 150 kadar üründe gümrük vergilerini düşürecek. Bu konudaki müzakereler neredeyse tamamlanmak üzere. Önümüzdeki ay, Bakan Muş'un Pakistan ziyaretiyle bu işin neticelenmesini bekliyoruz.

ZENGİN PAZARA ULAŞIRIZ

- İki ülke arasında hangi alandaki yatırımlar öncelikli olacak?

Birinci sektör inşaat. İnşaat sektöründe birçok Türk firması Pakistan'da iş yapıyor. Pakistan'ın milyonlarca sosyal konuta ihtiyaç var. İkinci konu ise enerji sektörü. Ülkemizde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintilerden dolayı sanayimiz, ihracatımız olumsuz etkileniyor. 2007 yılından beri Zorlu Enerji, Pakistan'da iş yapıyor. Türkiye’nin katkılarıyla Pakistan'da ilk defa 2007'de rüzgar enerjisi türbini kuruldu. Pakistan güneş enerjisi panelleri için çok ciddi bir pazar. Çünkü Pakistan güneşi bol olan bir ülke. Güneş enerjisi yatırımlarına ihtiyacımız var. Türk ve Pakistan şirketleri güneş enerjisi paneli üretmek için birlikte çalışabilirler.

Hizmet ve yazılım sektörleri için de çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz bilişim teknolojilerinde çok hızlı ilerleme sağladı. 1 milyar dolarlık yazılım ihracatımız var. Türkiye, ABD ve AB pazarına çok yakın. Pakistan'ın yazılım şirketleri Türk firmalarıyla ortak girişimler yaparak, zengin pazarlara ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda çok güçlü bir tekstil üreticisiyiz. Pakistan ekonomisinin yüzde 60’ı tekstil ve hazır giyim sektörüne dayalı. Ancak tekstil makineleri üretmiyoruz. Pakistan'a tekstil makineleri satmak veya Pakistanlı şirketlerle ülkemizde ortak üretim yapmak için büyük bir potansiyel var. Türkiye tekstil makinelerinde önemli bir ülke. Pakistan bu konuda çok önemli bir alıcı.

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Pakistan’a ihracatı demir yolu ile yapın

- Tren seferlerinin ikili ticarete katkılarından bahseder misiniz?

Türkiye Pakistan arasında kargolar deniz yoluyla 40-45 günde ulaşıyor. İslamabad, Tahran ve İstanbul arası yük tren seferleri yeni başladı. Şu ana kadar 5 sefer yapıldı. İslamabad’dan kalkan tren 14 günde İstanbul’a yükleri getirebiliyor. Bu bir devrimdir. Küçük kargolar halinde taşınıyor. Pakistan tarafında 560 kilometrelik hattın raylarının değişmesi gerekiyor. Bir Türk şirketi bunu üstlenebilir. Böyle bir durum olduğu zaman, ayda en az 4 tren seferi yapılabilir. Demir yolu taşımacılığının navlun ücreti deniz yoluna göre çok daha düşük. Türk iş dünyasına çağrıda bulunuyorum; Pakistan’a ihracatlarını demir yolu ile yapsınlar. Şimdilik küçük tonajlı kargolar gönderilebiliyor. Ancak eğer demir yollarına yatırım yapılırsa, daha büyük tonajlı ürünler de gönderilir hale gelecek.

4 mevsimi birden yaşıyoruz

- Makine ithalatınız yıllık ne kadar?

Yılda 2 milyar dolardan fazla tekstil makineleri ithalatımız var. Türkiye’den de yeni almaya başladık. Gıda işleme makineleri, gıda işleme fabrikaları ve şekerleme makineleri alanında da Pakistan’da Türk firmaları için büyük imkanlar var. Gıda ürünlerimizin yüzde 40’ı daha pazara ulaşmadan çöpe gidiyor. Soğuk hava depolu TIR’larımız yok. Pakistan’ın elmaları lezzetlidir. Mangoda da dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Ayrıca turizm sektöründe de ülkemizde çok büyük fırsatlar var. Pakistan’da çok güzel turizm bölgeleri bulunuyor. 4 mevsimi birden yaşıyoruz. Önemli kayak merkezlerine sahibiz. Turizm alanında Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanabilir ve iş birliği yapabiliriz.

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