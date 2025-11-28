Palm yağı ile ikili ticareti artırmak istiyor

Gıda ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra biyo yakıt gibi çok yönlü bir emtia olan palm yağı, Güneydoğu Asya ekonomisinin temel taşlarından biri haline geldi. Endonezya ve Malezya, elverişli arazileri geniş plantasyonlara dönüştürerek palmiye yağı üretiminde lider konuma geldi. Dünyada en çok palm yağı üretimi yapan iki ülkeden biri olan Malezya, Türkiye’ye yılda 1 milyon ton palm yağı satıyor.

Bu rakamı yukarıya taşımak istediklerini belirten Malezya Palm Yağı Konseyi CEO’su Belvinder Sron, Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticarette palm yağının yer almasını istediklerini ifade eden Sron, “Türkiye, stratejik konumu, nüfusu ve pazar dinamikleriyle Malezya için önemli bir ticaret partneri ve ortağı konumunda bulunuyor” dedi.

İŞ BİRLİĞİ YENİ FIRSATLAR SUNDU

Malezya’nın ürün portföyünün Türkiye’nin genişleyen imalat sektörünü ve komşu pazarlara ihracatını desteklemek için iyi bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Sron, bu durumun iş birliği için yeni fırsatlar ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile ticari ilişkileri en üst düzeye çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri artırmak istediklerini kaydetti. Sron, “Türkiye ve Malezya arasındaki ticari ilişkiler artmaya devam ediyor” diye konuştu.

450 BİN ÇİFTÇİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Sürdürülebilirlik prensibiyle üretilen palm yağının Malezya’da 450 binden fazla küçük çiftçinin geçim kaynağı olduğunu belirten Sron, Türkiye’ye olan ihracatlarında palm yağı ve türevlerinin önemli bir kalem olduğunu ifade etti. Sron, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin Malezya’dan ithal ettiği yaklaşık 1 milyon tonluk palm ve yağı türevlerinin büyük bölümü katma değerli işleme ve imalatta kullanılıyor ve bu nihai ürünler, komşu ülkelere ihraç ediliyor.”

Hedef 3,5 milyar doları 3 katına çıkarmak

Savunma ve turizm gibi birçok alanda iş birliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye, özellikle Malezya ile ticaret hedefini 10 milyar dolar belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz şubat ayında Malezya’ya ziyareti sonrası Türkiye’nin ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ kapsamında yer alan Malezya ile ticaretimiz arttı. Yılın 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 3 milyar 451 milyon dolardan 3 milyar 962 milyon dolara yükseldi.







