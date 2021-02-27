Pandemiye rağmen 2 milyar TL yatırım

Vodafone, pandemi döneminde de dijitalleşme yatırımlarına devam ederek 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırımla kapattı. Böylece, Vodafone’un 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Ekim-Aralık 2020 döneminde elde ettiği 3,6 milyar TL’lik servis geliriyle Vodafone Grubu içinde en çok büyüyen operatör olan Vodafone Türkiye’nin 2020 yılı toplam servis geliri 13,6 milyar TL’ye ulaştı.

24,6 MÜŞTERİYE ULAŞTI

Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayısını 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkaran Vodafone, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit geniş bant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyor. Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında şirketin 2021 yılı hedefleri de paylaşıldı.

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BÜYÜMEDE GRUP ŞİRKETLERİNİN LİDERİ

2020’de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Servis gelirlerimiz 13,6 milyar TL’ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16,3 milyonun üzerine çıktı. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk” bilgisini verdi.

HOLDİNG YAPISINA GEÇİŞ BAŞLADI

Bir yeni nesil telekom şirketi olarak sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti: “Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizin altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına bu yıl Vodafone Kule Hizmetleri’ni ekledik.”

KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Toplumsal dönüşümde esnaf ve KOBİ’lerin de önemli payı olduğuna vurgu yapan Aksoy, şöyle konuştu: “Esnaf ve KOBİ’ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Pandemi döneminde KOBİ’lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak.” Deneyim ihracının da şirket için öncelikli bir konu olacağını ifade eden Aksoy, “Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Süpermarket ve TOBi gibi başarılı uygulamalarımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

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