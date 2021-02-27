Ekonomi Pandemiye rağmen 2 milyar TL yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemiye rağmen 2 milyar TL yatırım

Vodafone, pandemiye rağmen 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırımla kapatırken, 2006’dan bugüne olan yatırım tutarı 25 milyar TL’yi geçti. Geçen yıl 13,6 milyar TL’lik servis geliri elde ettiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Aksoy
Engin Aksoy

Vodafone, pandemi döneminde de dijitalleşme yatırımlarına devam ederek 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırımla kapattı. Böylece, Vodafone’un 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Ekim-Aralık 2020 döneminde elde ettiği 3,6 milyar TL’lik servis geliriyle Vodafone Grubu içinde en çok büyüyen operatör olan Vodafone Türkiye’nin 2020 yılı toplam servis geliri 13,6 milyar TL’ye ulaştı.

24,6 MÜŞTERİYE ULAŞTI

Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayısını 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkaran Vodafone, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit geniş bant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyor. Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında şirketin 2021 yılı hedefleri de paylaşıldı.

BÜYÜMEDE GRUP ŞİRKETLERİNİN LİDERİ

2020’de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Servis gelirlerimiz 13,6 milyar TL’ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16,3 milyonun üzerine çıktı. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk” bilgisini verdi.

HOLDİNG YAPISINA GEÇİŞ BAŞLADI

Bir yeni nesil telekom şirketi olarak sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti: “Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizin altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına bu yıl Vodafone Kule Hizmetleri’ni ekledik.”

KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Toplumsal dönüşümde esnaf ve KOBİ’lerin de önemli payı olduğuna vurgu yapan Aksoy, şöyle konuştu: “Esnaf ve KOBİ’ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Pandemi döneminde KOBİ’lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak.” Deneyim ihracının da şirket için öncelikli bir konu olacağını ifade eden Aksoy, “Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Süpermarket ve TOBi gibi başarılı uygulamalarımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

24 bin e-ticaret sitesinden 27’si güvenli
EKONOMİ
24 bin e-ticaret sitesinden 27’si güvenli
Abone Ol Google News
Beşiktaş rahat kazandı

Beşiktaş rahat kazandı

​Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş liderlik koltuğuna ortak oldu.
Şampiyonluk ayını açıkladı

Şampiyonluk ayını açıkladı

​Sergen Yalçın, Denizli galibiyeti sonrasında çarpıcı mesajlar verdi.
Kritik iller açıklandı

Kritik iller açıklandı

İşte en çok vaka artışı ve azalış olan 10 il...
Cinayeti onayladı

Cinayeti onayladı

​ABD, Kaşıkçı cinayeti raporunu yayınladı.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.
Jason Statham sürprizi

Jason Statham sürprizi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı, ünlüler akın etti.
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Komşu duacı

Komşu duacı

​Bulgaristan Başbakanı, Türkiye sayesinde rahat uyuyabildiklerini açıkladı.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk.
'Türk ordusunu örnek alacağız'

'Türk ordusunu örnek alacağız'

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yeni anlaşmaların müjdesini verdi.
Adeta patlama yaşanıyor

Adeta patlama yaşanıyor

Erdoğan, sevindiren gelişmeyi duyurdu.
İçişlerinden <br>yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​81 ilde de hafta sonu açık olacak.
Tablo <br>ciddiyetini koruyor

Tablo
ciddiyetini koruyor

​Sağlık Bakanlığı merak edilen sayıları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.