Para politikasına tasarrufla destek

Kamuda tasarruf için atılacak adımlar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yakın zamanda para politikasını destekleyecek tasarruf önlemlerinin devreye alınacağını duyurdu. Yılmaz, Romanya'da katıldığı Karadeniz-Podișor Doğalgaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamuda tasarruf çalışmalarına ilişkin detayları paylaşan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarrufa yönelik yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışması olduğunu ve bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da geniş kapsamlı bir hazırlığı bulunduğunu söyledi.

İŞİN ANA FİKRİ GEREKSİZ HARCAMALARI AZALTMAK

Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: “Bütün maddeler Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi.”

KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, atılacak adımlarda toplum beklentilerine azami ölçüde dikkat edileceğini ifade etti. Devletin, millete hizmet etmek için var olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz” dedi.

Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Birinci önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, bu konuya çok yönlü bir şekilde yaklaştıklarını söyledi. Yılmaz, şunları söyledi: “Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde, bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”







