Para transferi düzenlemesi rafa kaldırıldı

Yılbaşından itibaren 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilmesini zorunlu hale getiren düzenleme rafa kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı tebliğin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren devreye alınması bekleniyordu. Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak sınırları ve yüksek tutarlı para trafiklerinin nasıl yapılacağına yönelik bir süredir konuşulan düzenleme bir süredir konuşuluyordu.

ERDOĞAN DURDURDU

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkilemesi beklenen düzenleme, para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılmasını öngörüyordu. Finansal hareketler yakından izlemeye alma hedefiyle hazırlanan düzenlemenin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanmasına müsaade etmemesi üzerine uygulamaya konulmadığı öğrenildi.

KİMLERİ ETKİLEYECEKTİ?

Bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri etkileyecek düzenleme, ekonomideki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi kapsamında yapılması hedeflense de, vatandaşları ve şirketleri zorlayan taraflarından endişe ediliyordu. Çünkü, düzenleme yürürlüğe girseydi; 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erecek. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacaktı. Parayı gönderen taraf, bu transferin nedeni yazılı olarak izah edecekti.

PARAYI GÖNDERENE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU GETİRİYORDU

İlgili düzenlemede; müşterinin işaretlemesi zorunlu kılacak açıklama bölümleri şu başlıklar altında sıralanmıştı: “Gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi.” Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilmesi zorunlu hale getiriliyordu.

TUTARLA BİRLİKTE YÜKÜMLÜLÜK DE ARTACAKTI

Kadük kalan düzenleme; sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, MASAK’a yüksek tutarlı para trafiklerini izleme yetkisi de veriyordu. Düzenlemeyle; nakit işlemleri kontrol altına alması hedeflenen MASAK, belirli tutar üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip edecek ve tutar arttıkça beyan yükümlülüklerini de ağırlaşacaktı. Örneğin; 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde talep edilecek olan "dayanak belgeler" konusuna açıklık getirilmese de resmi evrakların talep edilmesi gündeme gelecekti. Konut alınmışsa tapu senedi, araç satışıysa noter evrakları, mal alımı yapılmışsa faturası gibi belgelerin "dayanak belgeler" arasında yer alması bekleniyordu. Para transferi yapacak kişinin belge sunmaması halinde bankalar para transferini gerçekleştiremeyecekti.











