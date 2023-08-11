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Ekonomi

Patlayan silo sigortalı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Kocaeli Derince’deki silosunda yaşanan patlamanın ardından başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TMO’nun geçen yıl ülke genelindeki 300’e yakın tesisini 18 milyon TL karşılığı sigortalattığı, sigortalanan ürünlerden zarar görenler, kazaya ve kırıma uğrayanlardan dolayı 14 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi. 7 Ağustos’ta Derince’deki patlama sonucu siloda 13 kuyu ve 15 bin ton hububat zarar görmüştü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sigorta eksperleri iş başı yapacak. Hasarı sigorta şirketleri karşılayacak. Patlamada zarar gören silo, hububat ve ekipmanların tamamı eksperler tarafından tespit edilecek ve TMO maddi bir zarar uğramayacak.


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

#TMO
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#sigorta
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