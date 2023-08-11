Patlayan silo sigortalı

TMO’nun geçen yıl ülke genelindeki 300’e yakın tesisini 18 milyon TL karşılığı sigortalattığı, sigortalanan ürünlerden zarar görenler, kazaya ve kırıma uğrayanlardan dolayı 14 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi. 7 Ağustos’ta Derince’deki patlama sonucu siloda 13 kuyu ve 15 bin ton hububat zarar görmüştü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sigorta eksperleri iş başı yapacak. Hasarı sigorta şirketleri karşılayacak. Patlamada zarar gören silo, hububat ve ekipmanların tamamı eksperler tarafından tespit edilecek ve TMO maddi bir zarar uğramayacak.