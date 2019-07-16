Ekonomi Patlıcan vadisinde ihracat hazırlıkları tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patlıcan vadisinde ihracat hazırlıkları tamam

Patlıcan vadisinde ihracat hazırlıkları tamam

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 65 yıl önce oymaya başladıkları patlıcanı bugün neredeyse 7 kıtaya ihraç eden aile, mahalle ismini de patentledi ve Türkiye’nin ‘Patlıcan Vadisi’ oldu.

Haber Merkezi IHA
Nazilli'de kurutulan patlıcanlar 5 kıtaya ihraç ediliyor.
Nazilli'de kurutulan patlıcanlar 5 kıtaya ihraç ediliyor.

Nazillili Abdullah Gandak isimli çiftçinin 1955 yılında tarlasında ürettiği patlıcanı mevsiminde yaş olarak satamayınca, içini oyduktan sonra kurutarak kışın da satmayı başardı. Gandak’ın 65 yıl önce semt pazarlarında satışını yaptığı patlıcan bugün torunları tarafından güneşte kurutularak 5 kıtaya ihraç ediliyor.

İHA
1955 yılından bu yana patlıcan oyarak geçimlerini sağlayan mahalleliye öncülük eden Karaefe ailesi, 3. kuşakla dünyaya açıldı.

Sezonda 3 bin tona yakın yaş patlıcanı 600 aileye de iş kapısı yaparak kurutan Karaefe Ailesi, yarım asır önce keşfettikleri mahalleye özgü hava koridoru sayesinde güneşten de en iyi şekilde yararlanarak doğal kurutma yapıyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bu mahallede yediden yetmişe herkes bu işle meşgul. 1955 yılından bu yana patlıcan oyarak geçimlerini sağlayan mahalleliye öncülük eden Karaefe ailesi, 3. kuşakla dünyaya açıldı. Amerika, Avustralya, Asya, Avrupa, Afrika.

İHA
Karaefe kardeşler 'Dünyada kuru patlıcan gönderemediğimiz sadece kutup bölgeleri kaldı” diyor.

“Dünyada Kuru patlıcan gönderemediğimiz sadece kutup bölgeleri kaldı” diyen Karaefe kardeşler, “Amerika’nın teknolojisi ile ünlü Silikon Vadisi varsa bizim de güneşten gelen doğal lezzeti ile ünlü patlıcan vadimiz var” sloganı ile hedef büyüterek dünyanın dört bir yanına kuruttukları ürünleri yolluyorlar. Türkiye’de en verimli ve doğal patlıcan kurutma işinin, dünyada eşi benzeri görülmeyen hava sirkülasyonu özelliği nedeniyle sadece bu mahalledeki 3 kilometrelik hava koridorunda verimli halde gerçekleştirildiğini keşfeden aile, bu keşfini kazanca dönüştürmeyi başarmış.

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İŞİ DEDELERİNDEN ÖĞRENDİLER

  • Dedeleri Abdullah Gandak’ın taze olarak satmakta zorlanmasıyla keşfetmiş olduğu oymacılık ve kurutma işini babalarından sonra devralınca bir adım daha öne giden Abdullah ve Turgay kardeşler, önceleri Almanya’daki gurbetçilere sattıkları kuru patlıcanı patent ve tescilini aldıktan sonra ürün çeşitliliğini de artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika, Asya, Avustralya ve son olarak Amerika’ya gönderiyorlar.

“İşimizi dedemiz ve babamızdan öğrendik” diyen Turgay Karaefe, “Dedem Abdullah Gandak ile 1955 yılında patlıcan kurutmacılığı işi başladı. Belli bir dönem sonra babam devraldı. Bir süre sonra abim Abdullah ile birlikte biz bu işi oldukça ilerlettik. Yıllardır ihracat yapmaktayız. Avrupa’da kendi depomuz var. patentli Karaefe ve Nazilli Yıldıztepe Mahallesi markasıyla dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Kuru patlıcan başta olmak üzere bamyadan, fasulyeye, sivri biberden dolmalık bibere, kabaktan domatese kadar çok çeşitli yaz sebzelerini güneşte kurutarak kışın aynı lezzeti ile sofralara sunuyoruz. 7 ay süren sezonda 2 bin - 2 bin 500 ton yaş patlıcanla sadece kendimizin değil mahalledeki yaklaşık bin 500 evin, 6-7 bin kişinin geçim kapısı olduk. Kuruttuklarımızın yüzde 65’den fazlasını ihraç ediyoruz. Bizim burası deyim yerindeyse bacasız fabrikadır. Mahallemizdeki 7’den 77’ye herkes oymacılıkla geçiniyor. Her sokakta, her evde, köşe başlarında patlıcan oyan, özel alanlar dışında evlerinin balkonlarından çatı katlarına kadar her yerde kurutma işlemi yapan mahalle halkımız hayatlarından da oldukça memnun. Mahallemizde bu işi yaparak kazanç elde eden yaşlılarımız torunlarına, öğrenciler okullarına, genç kızlar da çeyizlerine destek oluyor. Patlıcanı oyup, kurutup dünyaya satarak hem Nazilli’yi hem de dünyayı ‘Güneşle gelen doğal lezzet’ sloganı ile kuru lezzetlerle doyurmaya devam ediyoruz.”

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İHA
Kuru patlıcanlar Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika, Asya, Avustralya ve son olarak Amerika’ya gönderiliyor.

"AMERİKA'NIN SİLİKON VADİSİ VARSA BİZİM DE PATLICAN VADİMİZ VAR"

Turgay Karaefe; “Yıldıztepe Mahallesinde kurutmuş olduğumuz patlıcan kurusu, biber kurusu gibi ürünlerin lezzetini ve tadını kutuplar hariç bütün dünya almaya başladı. Amerika’da teknoloji ile alakalı silikon vadisi bilinir, tanınır. Fakat biz de Yıldıztepe Mahallesi olarak iddialıyız, Nazilli’yi ‘Amerika’nın Silikon Vadisi varsa Nazilli’nin de Patlıcan Vadisi vardır’ diye tanıtmaya hazırız. Yıllar önce eski Nazilli Kaymakamımız Caner Yıldız’ın keşfettiği ve araştırmasını yaptırdığı mahallemizi artık dünya tanıyor. Tanıtım konusunda Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan da ihracat ve istihdamı daha da artırarak ekonomiye katkı için manevi destek bekliyoruz. ”

Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
FOTOĞRAF 10
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Tatil için geldiği İstanbul'da Yunus Demir'e gönlünü kaptırarak evlenen Sanobar Demir, yerleştiği Antalya'da geleceğini değiştiren kararlar aldı.
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Rusya'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru olan Sanobar Demir, turizm kenti Antalya'da doktorluk yapmak yerine ticarete atılmayı tercih etti.
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Türkiye'de yerleşik hayat süren ve tatile gelen Rusların damak tadına hitap etmeyi planlayan Sanobar Demir, Türk mutfağının baş tacı olan mantının Rus usulü olan Pelmeni işine girmeye karar verdi.
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Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde küçük bir imalathane açan Sanobar Demir, patatesli, vişneli, etli, ıspanaklı ve mantarlı mantı çeşitleri yapmaya başladı.
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Kısa sürede günlük 150 kiloya kadar mantı yapıp, otellere ve marketlere toptan veren Sanobar Demir, önümüzdeki aylarda işi büyütmeyi hedefliyor.
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Günlük, 400-500 kilonun üzerine çıkmak istediğini belirten Sanobar Demir, “Ruslar kendi damak tatlarını Türkiye'de de bulmaktan büyük keyif alıyor. Gördüğüm ilgi beni daha çok motive etti...
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Mantılarımı sadece Ruslar değil, Antalya'da yaşayan ve tatile gelen başka ülkelerin vatandaşları ve Türkler de seviyor dedi.
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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Title
Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Rusya'da kadın doğum uzmanı olan Sanobar Demir (39), tatil için geldiği Türkiye'de aşık olunca hayatı değişti. Sanobar Demir, 12 yıl önce yerleştiği Antalya'da doktorluk yapmak yerine Rus mantısı imalathanesi açtı.

Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
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Ordu’nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmebeşoğlu, “Kestane balı her derde deva. Düzenli tüketimi yapıldığında sağlıklı yaşamın en başındaki ürün geliyor. Vatandaşlarımız da kestane balını çok iyi biliyor ve o yüzden tüketimini gerçekleştiriyor” dedi.
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ÜNLÜLERE GÖNDERİLİYOR: Balcı Abdulkadir Yirmebeşoğlu, “Kestane balı sezonu bizim açımızdan çok iyi geçti. Kestane ballarımızın sağımını yaptık, satışını yapmaya başladık. Allah’a binlerce şükür, bizlerin yüzünü bu yıl da güldürdü...
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Ürettiğimiz balları Fatsa ilçemizden ünlü kişilere gönderiyoruz. Sanatçılara, futbolculara, boksörlere ve güreşçilere. Kestane balının sağlık açısından çok yararlı olduğunu herkes iyi bilir diye konuştu.
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KATKISIZ VE ŞEKERSİZ: Sezonun balcılar açısından iyi geçtiğini ifade eden Yirmebeşoğlu, Beklediğimiz hasadı kilo bazında yaptık. Bu ballarımızı isteyene kargo ile de Türkiye’nin her yerine hatta yurt dışına bile gönderiyoruz. Kestane balı 40 derde devadır...
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Kestane balını katkısız ve şekersiz üretiyoruz. Uzun yıl yaşamanın sırlarından biri de kestane balı tüketiminin çok olmasıdır. Kestane balında arıcılar kovanları başına istediklerinden daha fazlasını hasat yaptılar. Bereketli sezon geçirdik ve 120 TL’den kilosunu satıyoruz şeklinde konuştu.
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Karakovan balcılığı da yaptığını ifade eden Yirmibeşoğlu, “Yaylada da arıcılık yapıyoruz. Sağımlarını yaptık ve onu da satıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli bal yapmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
Ordulu bal üreticileri kestane balı sezonunun kendileri açısından çok iyi geçtiğini, ürettikleri balı genellikle ünlü kişilere gönderdiklerini söyledi.
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