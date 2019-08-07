Patrona nitelikli işçi

Türkiye genelinde 4 milyonu aşkın işsiz bulunuyor. Bunun içerisinde genç nüfus işsizlik oranı yüzde 23'ün üzerinde. İhtiyaca rağmen sanayici kalifiye eleman bulamazken, gençler ise garantili iş istiyor. Nitelikli iş gücünün arttırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına eğitim sektöründe önemli çalışmalar yürütülüyor.

TEKSTİLCİLERDEN İLK 20 BİNDEKİ ÖĞRENCİYE BURS

Bununla ilgili atılan adımlardan birkaçı şöyle: Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği geçtiğimiz ay (UTİB) üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alan ve tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden adaylara asgari ücret düzeyinde burs vereceklerini duyurdu. Proje kapsamında ilk 80 bine giren öğrenciler ilk 5 tercihlerinde tekstil mühendisliğinden bir bölümü seçerlerse burs imkanına sahip oluyor ve bunda öğrenci sınırı yok. İlk 20 bine girenler asgari ücret seviyesinde burs alacak, 20 bin-50 bin asgari ücretin yüzde 70'i, 50 bin-80 bin arası da yüzde 50'si kadar burs almış olacak. Açıklamada öğrencilerin bölüme yerleşmeleri halinde not ortalamalarının okudukları dönem boyunca 2,5 olması gerektiğine de dikkat çekildi.

BİR DESTEK DE DERİCİLERDEN

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) de deri mühendisliği bölümünü seçecek öğrencilere yine asgari ücret üzerinden burs ve iş garantisi sunacak. Burs için aranan temel şartlar ilk 20 bine girmek ve Ege Üniversitesi'ni tercih etmek olarak belirlendi. Deri ihracatçı birlikleri ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye'de sadece Ege Üniversitesinde olan ve 21 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercihleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak. Sınavda 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70'i, 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecekler.

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MÜSİAD, EĞİTİM İLE SÜREKLİ TEMAS SAĞLAMA PEŞİNDE

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) geçtiğimiz aylarda bu amaçla ‘MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün açılışını gerçekleştirdi. Mesleki eğitimin en önemli basamaklarından birini oluşturan “Tematik Lise” konusunda önemli bir atılım yapan dernek, böylece kısa sürede aranılan nitelikli eleman ile sektörün buluşmasını sağlayarak, meslek liseleri ile sektörün temasını kesmemek istiyor.

Yüksek öğretime de öğrenci yetiştiriyor

MÜSİAD’ın hayata geçirdiği proje ile de ortaokuldan mezun öğrencilerin iyi bir gelecek inşası için temellerin sağlam atılması hedefleniyor. Uygulamayla günümüzde meslek liselerine karşı özellikle ebeveynler nezdindeki önyargı yıkılmak isteniyor. Meslek liselerinde, Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı olmak üzere 2 ayrı program yürütülen projeyle, Anadolu Meslek Programları, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik kurulurken, Anadolu Teknik Programı ise mesleki eğitimin yanında yükseköğrenime öğrenci yetiştirilmesini sağlıyor. Konuyla ilgili otomotiv sanayiinde de çalışmalar yürütülüyor. Otomotiv Sanayicileri Derneği ile Otomotiv İhracatçıları Birliği gibi kuruluşlar ihtiyaç duyulan altyapı için bu tür çalışmalara destek veriyor.



