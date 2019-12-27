Ekonomi Paylaşım ekonomisini anlamalıyız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Paylaşım ekonomisini anlamalıyız

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicilere paylaşım ekonomisini seven gençlerin eğilimini dikkate alma çağrısı yaptı. Bahçıvan, “Modelin üretim tarzımıza, iş hayatımıza etkilerine yönelik kafa yormalıyız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısı “2019'u Geride Bırakırken 2020’de Yeni Ekonomik Ufuklar” ana gündemi ile gerçekleştirildi. Aralık ayı toplantısının ağırlıklı gündemi ise paylaşım ekonomisi oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyayı farklı okuyan ve anlayan, duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük bir genç kitle geldiğini söyledi. Sanayicilere seslenen Bahçıvan, geleceğe damga vurup şekillendirecek olan bu neslin eğilimlerini iyi anlamak gerektiği tavsiyesinde bulundu. Finans, para, faiz, Merkez Bankası gibi konuların çok ötesinde, insanların artık gelir dağılımı, refah, mutluluk, nüfus, göç, çevre gibi sorunları daha fazla konuştuğunu işaret eden Bahçıvan, “Özellikle iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oldukça artmış durumda” dedi.

Erdal Bahçivan

ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

  • 2020'de artmayan varlık fiyatlarını ve ihracatın katma değer yapısının yeniden ele alınması gerektiğini de dile getiren Bahçıvan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orta vadede ihracatın ekonomiye kaliteli katkısını sürdürebilmemiz için sektörel ve coğrafi çeşitlenmeyi artırarak az sayıda ihracat kalemine olan bağımlılığımızı azaltmak zorunda olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor.”

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