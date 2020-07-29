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Ekonomi Pazarın gözdesi oldu Bin 460 kiloluk tosun 45 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pazarın gözdesi oldu: Bin 460 kiloluk tosun 45 bin lira

Pazarın gözdesi oldu: Bin 460 kiloluk tosun 45 bin lira

Denizli Canlı Hayvan Pazarında bin 460 kilograma sahip simental tosun büyün dikkatleri üzerine çekiyor. Kurbanlık almak için pazara gelen bütün vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kilosunu ve fiyatını soruyor. Tosun, 45 bin TL fiyatla alıcılarını bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun.
Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun.

Denizli’de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Canlı Hayvan Pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental tosun oldu.

Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

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Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun.

Sahipleri, 3 gün önce 3 yaşına giren bin 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin TL olarak belirledi. Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Tufan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

  • “Bu hayvan da maşallah çok gelişme olmuş ve cinsi güzel. Tabi bakmak çok önemli, hayvana bakım olmadığı zaman hayvan çöküyor ve adamda bakmış tosuna. Bende hayvancılık yapıyorum. Son 3 yıldır bu büyüklükte hayvan gelmiyor.”

Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun.

“Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren sahibi Hakan Tekiner, “3 gün önce 3 yaşına girdi. 1 ton 460 kilo. Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyat olarak 45 bin TL” diye konuştu.

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