Perakende ticarette idari para cezaları belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanunda düzenlenen idari para cezaları 2025 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'a göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerle üreticilere ve tedarikçilere, ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanacak.

Alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalara, perakende ticaretle uğraşan diğer işletmelerle üretici ve tedarikçilere, tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satış, çalışma saatleri gibi çeşitli konular bakımından aykırılık halinde 17 bin 988 lira ile 902 bin 256 lira arasında değişen tutarlarda ihlalin türüne göre ayrı ayrı para cezası verilecek.

Defter, belge ve diğer kayıtlarla bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere, eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevini yapmasını engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 102 lira, üst sınırı ise 715 bin 516 lira oldu.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında idari para cezası verilecek.

İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 806 bin 177 lira, üst sınırı ise 21 milyon 674 bin 130 lira olarak belirlendi.

Ayrıca idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin uygulanabilecek toplam tutarına ilişkin üst sınırlar yeniden tespit edildi. Bu tutarlar, küçük ölçekli işletmeler için 36 milyon 123 bin 551 lira, orta ölçekli işletmeler için 361 milyon 235 bin 514 lira, büyük ölçekli işletmeler için 1 milyar 806 milyon 177 bin 570 lira oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.







