Personel kıyımına 25 milyon lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yıl içinde ücret ödememe, sendikal baskı, ayrımcılık ve toplu işten çıkarma gibi nedenlerle belediyelerden gelen 46 adet ihbarın 30’unda teftiş faaliyetlerini tamamladı. 21 ŞİKAYETTE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ Edinilen bilgilere göre, 21 şikayette aykırılıklar tespit eden bakanlık, belediyeler ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında 25,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. 49 milyon liralık işçi alacağı söz konusu belediyelere ödettirildi. 69 milyon liralık işçi alacağının ödenmemesinden dolayı da idari işlem başlatıldı. İncelemelerde mevzuata aykırılıklar ve konusu suç teşkil eden hususlar ile ilgili de Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.





8 BİN İŞ YERİNDE TEFTİŞ YAPILDI

Öte yandan, bakanlık 8 bin iş yerinde rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttü. Yılsonu itibarıyla bu sayının 12 bin olmasını hedefleyen bakanlık, yaklaşık 1 milyon 100 bin çalışana ulaştı. Yeni yıl öncesi bu sayının 2 milyona çıkarılması amaçlanıyor. Yapılan teftişlerde işçilere yaklaşık 400 milyon TL ödeme yaptıran bakanlık, ödemeler sonucunda kamuya vergi ve sigorta primi adı altında yaklaşık 170 milyon lira kaynak aktarılmasını sağladı. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine yaklaşık 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.





157 IŞLETMEDE FAALIYETLER DURDURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri, denetimlerde iş sağlığı ve güvenliğine de ayrı bir pazantez açıyor. İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği açısından özel olarak denetime tabi tututuluyor. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda personeller için hayati tehlike içeren hususların tespit edildiği 157 işyerinde faaliyetlerin durdurulması yönünde karar alındı. Bakanlık ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



