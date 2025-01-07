Petrokimyada dışa bağımlılığı azaltacak yeni hamle: 7 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda bulunan SOCAR Türkiye, 7 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırım planını duyurdu. İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR), son 17 yılda toplam 18,5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğuna dikkat çekti. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın Türkiye'nin mevcut enerji sektörü açığının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

MASTER PLAN SÜRECİNİ BAŞLATTIK

SOCAR Türkiye’nin 2024 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, ‘Master Plan’ olarak bilinen ve Türkiye’de petrokimyanın geleceğine katkı sağlayacak yeni yatırım çalışmasıyla ilgili sürecin başladığını vurguladı. İbadov, “İlk fizibilite çalışmalarının tamamlanmış olup, detaylı teknik analizlerin yapılacağı Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) aşamasına ve ardından FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçilmesinin planlandığı bilgisini sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum” diye konuştu. İbadov, “Bütün sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem yeni proses ünitelerinin kurulmasını hem de mevcut ünitelerimizin modernizasyonunu kapsayan geniş kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesi ile ilgili kararlar netleştirilmiş olacak” dedi.

Kenan Mirzayev, Elçin İbadov.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise aynı toplantıda Türkiye'de yeni petrokimya tesisleri kurulması için yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı. Mirzayev, fizibilite çalışmaları tamamlanan yatırımın, ülkenin petrokimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacağını dile getirdi. SOCAR çatısı altındaki Petkim’e ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaşan Mirzayev, “Petkim şu anda dünyanın 48 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Diğer yandan, şirket Türkiye'nin petrokimya ürünlerine olan ihtiyacının yüzde 10,8'ini karşılıyor. Öyle ki, 15 üretim tesisinin 3,6 milyon ton üretim kapasitesi var. Aynı zamanda, bu şirketlerde 60'a yakın ürün üretiliyor” açıklamasında bulundu.

10 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz

SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, şirketin çevre dostu projelere odaklandığının altını çizdi. İbadov, “Sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritası hazırladık. Çevre dostu havacılık yakıtı üretmek ana hedeflerimizden biri. Bu yakıtlar yosun veya evsel yağlardan üretilebilir. Bunun için araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. Doğal gaz sektöründeki çalışmaları da değerlendiren İbadov, “Kayseri ve Bursa'da yürüttüğümüz doğal gaz çalışmalarıyla Kayserigaz ve Bursagaz’a toplamda 209 milyon dolar yatırım yaptık. Şebeke uzunluklarımız ve abone sayılarımız hızla artıyor. SOCAR Türkiye, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.







