Ekonomi Petrol talebi yüzde 20 azalabilir Dünya hareket edemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol talebi yüzde 20 azalabilir: Dünya hareket edemiyor

Koronavirüs sebebiyle evlerinde izole olan dünya ve düşen ihtiyaç petrol üretimini vurdu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, “Dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varil ve bunun yüzde 80’i ulaşımda kullanılıyor. Dünyada 3 milyar insan yeni tip koronavirüs nedeniyle tecritteyiz ve hareket edemiyoruz. Bunun etkisiyle 2020’de günlük petrol talebinin yaklaşık 20 milyon varil azalacağını öngörüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Atlantik Konseyi tarafından organize edilen "Kovid-19 ve Enerji Sisteminin Geleceği" konulu video konferansta yaptığı konuşmada, petrol piyasalarında tarihte görülmemiş bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Fatih Birol

DÜNYA HAREKET EDEMİYOR

Kovid-19 sebebiyle düşen talep ve piyasadaki arz fazlasına bağlı olarak petrol fiyatlarının 20 dolar seviyesine gerilediğini anımsatan Birol, tüm bu gelişmelerin gelecek yıllarda çok önemli sonuçları olacağını söyledi.

Birol, küresel petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde azalacağını fakat bu düşüşün ikinci çeyrekte daha büyük olacağını ifade ederek, "Petrol talebi şu an serbest düşüşte. Dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varil ve bunun yüzde 80'i ulaşımda kullanılıyor. Bugün dünyada 3 milyar insan Kovid-19 nedeniyle tecritteyiz ve hareket edemiyoruz. Bunun etkisiyle, 2020'de günlük petrol talebinin yaklaşık 20 milyon varil azalacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

PETROL ÜLKELERİ ZOR DURUMDA

Petrol talebindeki düşüşe rağmen Suudi Arabistan, Rusya ve bazı üretici ülkelerin piyasaya ilave petrol kapasitesi sürmeyi planladığını belirten Birol, şöyle devam etti: "Bu süreçten Irak, Cezayir, Nijerya, Gabon, Umman, Ekvador gibi ekonomisi petrol gelirlerine bağımlı ülkeler çok ciddi bir şekilde etkilenecek. Hükümet bütçesinin yüzde 99'unu petrol gelirlerinden sağlayan Irak'ı düşünürsek, şu anki petrol fiyatlarıyla Irak, kamu çalışanlarının ancak yarısının maaşını ödeyebiliyor. Irak'ın kamu çalışanlarına ödediği aylık maaş yaklaşık 4 milyar dolar ama elde ettiği gelir 2,5 milyar dolar seviyesinde ki sağlık, eğitim ve diğer konulardaki masrafları hesaba katmadan böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu durum, çok ciddi sosyal ve siyasi zorluklar ortaya çıkaracaktır."

BAKAN SOROKİN: RUSYA'YI 45 DOLARIN AŞAĞISI KURTARMAZ

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde “makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, “Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar. OPEC ile yürütülen müzakerelerde günlük 1,5 milyon varil kısıntı gündemdeydi. Bu miktar, koronavirüsün küresel ekonomiye etkisini göz önünde bulundurduğumuzda son derece az. Gördüğümüz gibi talepteki düşüş günlük 10-15 milyon varil düzeyinde. Anlaşmaya başka ülkelerin de katılması gerekiyor” dedi.

FİYATLAR 2020’DE DÜŞÜK KALACAK

Fotoğraf: Arşiv
  • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, petrol ve doğal gaz fiyatlarının bu yıl düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Dünya genelinde petrol ürünleri talebinin sert düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamamasının fiyatlarda aşırı dalgalanmaya neden olduğu vurgulandı. Petrol fiyatlarının 2020 boyunca düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, arzın azalmaya başlamasıyla petrol piyasasının yeniden kendini dengeleyebileceği aktarıldı. Petrol fiyatlarının 2021’de zayıf kalmasının da olası olduğu bildirildi. Moody’s, brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 35-40 dolar, gelecek yıl ise 45-50 dolar olacağını öngörüyor.

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