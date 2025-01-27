Peugeot satışında dünya ikincisi olduk

Peugeot Türkiye 2024’ü rekor satışla kapatırken, aylık performansıyla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Aralıkta 10 bin 629 adetlik satışa imza attıklarını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Dünya genelinde en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk” dedi.
Peugeot, birer birer pazara sunduğu yeni nesil modelleriyle pazarın en dinamik markası haline geldi. Aralık ayında gerçekleştirdiği 10 bin 629 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer alan Peugeot, yüzde 6,2 paya ulaştı. Marka, 2024 yılını ise toplam pazarda 73 bin 542 adetlik satışla tamamladı.
HEM TÜRKİYE’DE HEM DÜNYADA 5’İNCİ SIRADA
2024’ün kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 73 bin 542 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer aldık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da dünyada 5’inci ülke olarak tamamladık” ifadelerini kullandı.
408’DE İKİNCİ KEZ GLOBAL BİRİNCİYİZ
Türkiye pazarında en fazla satılan Peugeot modelinin 2008 olduğunu ifade eden Gupse Kaplan, “Peugeot 2008, 18 bin 612 adetlik toplam satışa ulaştı. B-SUV segmentini de lider olarak tamamlayan 2008, elektrikli versiyonuyla da çok iddialı bir yılı geride bıraktı. E-2008 ile segmentinde satılan her 4 elektrikli araçtan birinin satışına imzamızı attık ve yılı lider olarak tamamladık. Ayrıca C-SUV segmentindeki yenilikçi modelimiz Peugeot 408, Türkiye pazarı için özel bir araç olduğunu bir kere daha kanıtladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 11 bin 986 adetlik satışla bir kez daha dünyanın en fazla Peugeot 408 satılan ülkesi olduk” diye konuştu.
73 BİN 542 ARAÇ SATTI
Yüzde 5,9’luk pazar payıyla yılı 5’inci sırada geride bırakan Peugeot, 2023 yılındaki pazar sıralamasını da korumuş oldu. Marka, 2024 yılında gerçekleştirdiği 53 bin 886 adetlik otomobil satışıyla yüzde 5,5, 19 bin 656 adetlik ticari araç satışıyla da yüzde 7,6 pazar payı elde etti. Peugeot, böylece 2024 yılında tamamen yenilediği hafif ticari araç modelleri ile 2023 yılındaki pazar payını koruyarak Türkiye hafif ticari araç pazarını da toplamda 4’üncü sırada tamamlamış oldu.
2008 MODELİ SINIFININ LİDERİ
- Peugeot’nun B-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu 2008, aralık ayında gerçekleştirdiği 3 bin 446 adetlik satışla segmentinde yüzde 16,7 payla lider oldu. Peugeot 2008, ulaştığı 18 bin 612 adetlik satışla 2024 yılı toplamında da B-SUV’un açık ara lideri oldu. Aracın elektrikli versiyonu da elektrikli araç pazarında segmentinin önde gelen modelleri arasında yerini aldı. Aralık ayında yüzde 13,9 pazar payıyla segmentinde 4’üncü sırada yer alan Peugeot E-2008, 2024 yılı toplamında ise 1523 adetlik satışa ulaştı ve yüzde 26,6 payla segmentinin lideri oldu. Peugeot SUV’ların 2024 yılı toplam satışı ise 48 bin 622 adetle yüzde 8,7 paya ulaştı.