Peugeot satışında dünya ikincisi olduk

2024’ün kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 73 bin 542 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer aldık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da dünyada 5’inci ülke olarak tamamladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarında en fazla satılan Peugeot modelinin 2008 olduğunu ifade eden Gupse Kaplan, “Peugeot 2008, 18 bin 612 adetlik toplam satışa ulaştı. B-SUV segmentini de lider olarak tamamlayan 2008, elektrikli versiyonuyla da çok iddialı bir yılı geride bıraktı. E-2008 ile segmentinde satılan her 4 elektrikli araçtan birinin satışına imzamızı attık ve yılı lider olarak tamamladık. Ayrıca C-SUV segmentindeki yenilikçi modelimiz Peugeot 408, Türkiye pazarı için özel bir araç olduğunu bir kere daha kanıtladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 11 bin 986 adetlik satışla bir kez daha dünyanın en fazla Peugeot 408 satılan ülkesi olduk” diye konuştu.