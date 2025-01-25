Yerel kalkınma için her bölgeye yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve toplumsal refahı artırmak için Türkiye Mekânsal Strateji Planı (MSP) 2053 çalışmalarını başlattı. Plan doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma, yatırımların tüm bölgelere dağıtılarak toplumsal refahın geliştirilmesi ve ulusal iklim değişikliği politikaları etkin uygulanacak. Yeni Şafak’ın ulaştığı taslak metindeki hedeflerden bazıları şöyle:





5,2 MİLYON KONUT DAHA DÖNÜŞECEK

Detaylı analizler yapılacak ve risk altındaki mevcut yapı stoku belirlenecek. Afet risklerine karşı dayanıklı kentsel gelişme sağlanacak. Kentsel dönüşüm devam edecek.

Türkiye’de dönüştürülmesi gereken yaklaşık 6,7 milyon konutun 1,5 milyonu vatandaş, TOKİ ve mahalli idarelerin iş birliği ile dönüştürüldü. Önümüzdeki 20 yılda 5,2 milyon konut daha dönüştürülecek.





SANAYİDE YÜZDE 1 HEDEFİ

Türkiye’de mevcut sanayi alanlarının ülke yüzölçümüne oranı yüzde 0,36. Bu oran, kısa vadede yüzde 0,47’ye, uzun vadede kademeli olarak yüzde 1’e çıkarılacak. Ülke genelinde verimli ve katma değeri yüksek ürün üreten planlı sanayi alanları artırılacak.





KUZEYDEN GÜNEYE KORİDOR YOLU

Kentler arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında, çeşitlilik sağlanması ve bu doğrultuda demiryolu ve denizyolu ile yük taşımacılığında kombine taşımacılık türlerine ağırlık verilecek. Karadeniz Bölgesi’nin Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi’ne bağlanması için çok modlu kuzey-güney ana koridorları geliştirilecek. Koridorlarının dışında kalan sanayi, turizm, havalimanı, liman, OSB, lojistik merkezler ve tarım bölgeleri, bölünmüş yollar ile ana koridora bağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynak türleri ve üretim potansiyelleri dikkate alınarak yenilenebilir enerji kaynak alanları belirleme çalışmaları da yaygınlaştırılacak.





HAVA KALİTESİNE GÖRE YER SEÇİMİ

Yerleşmelerde hava kalitesinin iyileştirilmesinin mekansal planlarla desteklenmesi için yüksek çözünürlüklü hava kalitesi haritaları, sanayii, konut, turizm gibi alanlar yer seçimlerinde kullanılacak.





EROZYONA KARŞI TARIM MODELİ

Korunması gereken alanların envanteri oluşturulacak. Orman ve mera alanlarında tahribata yönelik tespit ve iyileştirme faaliyetleri ile tarım arazilerinin bölünmesini önleyici faaliyetler sürdürülecek. Erozyon kontrolü ve çölleşme ile mücadele faaliyetleri yaygınlaştırılacak, eğimli topoğrafik yapıya sahip tarım alanlarında erozyonu kontrol edebilecek tarımsal üretim modeli geliştirilecek. Taslakta ayrıca turizm gelişiminin iklim değişikliğine olumsuz etkilerini azaltmak için mekansal planlama ilkeleri belirlenecek.



