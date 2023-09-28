Pil tedarikçisine Rekabet Kurulu soruşturması

Rekabet Kurumu, soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir karar bulunmadığını açıkladı. Kurum, soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini de ayrıca vurguladı.