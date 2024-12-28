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Plastik poşet fiyatı yeni yılda 50 kuruş oldu

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 50 kuruş oldu

11:0728/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
AA
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Poşet fiyatına zam geldi. Yeni yılda 50 kuruş olacak.
Poşet fiyatına zam geldi. Yeni yılda 50 kuruş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından
plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

  • Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.



#Plastik poşet
#Çevre Kanunu
#GEKAP
#Resmi Gazete

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