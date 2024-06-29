Prangadan kurtulduk: Gri listeden çıkarıldık

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkardı. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

GÜVENİ PEKİŞTİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajı ve Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.

FATF Genel Kurulu, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Listeye ise Venezuela ve Monako dahil edildi. Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada elde edilen sonucun, finansal sisteme güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracağı vurgulandı. Açıklamada, “MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek, gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

POLİTİKALAR BAŞARI GETİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da uygulanan ekonomi politikalarının, Türkiye’nin uluslararası alandaki güvenilirliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bolat, “FATF tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır” açıklamasını yaptı.

Moody's: Yabancı yatırımları artıracak

Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti. Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendiren iş dünyası temsilcileri, kararın finans ve reel sektörün küresel ekonomiyle uyumunu daha da artıracağına işaret etti.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞECEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Ülkemizin FATF’ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF’ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır.

DOĞRU ROTADA İLERLİYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Gri listeden çıkmamız Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır.

YENİ FIRSAT KAPILARI AÇILIR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkarılmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak.

KREDİ TEMİNİ KOLAYLAŞACAK

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Bu karar ile uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkanı yeniden oluştu. Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde bu kararın olumlu anlamda dönüşleri olacaktır. Bu da uluslararası arenada Türkiye'nin elini güçlendirecektir.

KAYNAK GİRİŞİ HIZLANIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki sağlayacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk Lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır" ifadesini kullandı.

İki operasyon örnek vaka oldu

FATF heyeti ile Türk yetkililer arasında son bir yılda yapılan toplantılarda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Leijdekkers" ile "Comanchero" operasyonları örnek gösterildi.

Venezuela ve Monako denetimleri geçemedi

Mali Eylem Görev Gücü'nün güncellediği son gri listede şu ülkeler kaldı: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.







