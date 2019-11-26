Progroup, Yılın Turquality Danışmanlık Ödülünü aldı

18.Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Töreni, Ekovitrin tarafından, 23 Kasım 2019 tarihinde yoğun bir katılım ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirildi. İş ve ekonomi dünyasının Oscarlarının ödül aldığı törene, kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Törene katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur tarafından, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam’a “Yılın Turquality Danışmanlık Ödülü” verildi.

Türk markalarının yurtdışında global bir marka olmalarına liderlik etmeye devam edeceklerini kaydeden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Tüm ekip arkadaşlarım adına, büyük bir gurur ile ödülümüzü aldım. Firma olarak, 15 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanlarında yerli markaları dünyaya açarak faaliyet gösteriyoruz. Alanında uzman ekibimiz ile yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyleyebilirim. Progroup ailesi olarak, stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karışışında hazırlıklı firmalar arzu ediyoruz ve bunun için gerekli olan tüm uzmanlık alanlarını bünyemizde barındırıyoruz. Bu yıl yurtdışına şubeler açmaya başladık. İlk olarak Kanada-Toronto’daki şubemizin ardından, Ekim ayında Londra şubesinin açılışını gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz “Progroup Turquality İş Modeli” ile hizmet verdiğimiz firmaların, ihracatlarını arttırırken, global pazarlarda markalaşmalarına değer katmayı sürdürüyoruz. Gelecek yıl, tekstil, turizm, mobilya, endüstriyel anlamda yarı mamül ve hammadde üreticileri, otomotiv yedek parça gibi sektörlerden Türk işadamlarını Toronto ve Londra’ya götürerek, ihracat ve işbirliği fırsatları sağlamalarına öncülük edeceğiz” dedi.

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“Turquality” Ülkemizin Devlet Destekli İlk Marka Programıdır

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programının “Turquality” olduğunu hatırlatarak sözlerini sürdüren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Az önce de belirttiğim gibi Turquality ve yönetim danışmanlığı alanında ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Sahip olduğumuz birikimlerimiz ile “Progroup Turquality İş Modelini” oluşturduk. Bu model kısaca işletmelerde; stratejik planlama, kurumsal performansın yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok konuyu kapsıyor. Yoğun rekabet ortamında bu iş modelini hayata geçiren firmalar, iş süreçlerini daha etkin yönetirlerken, farklılaşmaları ve markalaşmaları hızlanıyor ve global pazarlarda daha etkin ve başarılı oluyorlar. Bu bağlamda firmaların, global pazarlarda rekabet edebilecek değere ve kurumsal yapıya ulaşabilmesi için yön gösterici konumunda yer alıyoruz. Türkiye’nin markalarını büyüterek ve potansiyel olanı markalaştırarak, ilerlemeye devam etmek ana hedefimizdir. Turquality, bu hedefimizin destekleyicisidir. Bu süreçte, Turquality’nin bir iş modeli olarak algılanması, firmaların markalaşma sürecini hızlandırır. Ülkemizdeki firmaların kilogram başına ihracatları 1,33 dolar civarında iken, Turquality alan firmaların kilogram başına ihracatı 4 dolar civarındadır. Diğer bir ifadeyle, Turquality kilogram başına ihracatı 3 kat artırmaktadır. Bu ihracat oranını daha da arttırmak için değer oluşturmalıdır ve bu değeri oluşturmak- arttırmak için profesyonel bir danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Progroup Danışmanlık olarak çalışmalarımıza teorik ve pratik olarak devam ederken, yerli ve milli sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.