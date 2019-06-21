Proje fabrikası Erciyes Teknopark

Ekonomik kalkınma modeline geçiş sürecinde teknoparklar önemli bir rol oynuyor. Bugün Türkiye’de 63’ü faal olmak üzere toplamda 84 teknopark bulunuyor. Listenin ilk 8. sırasında yer alan Erciyes Teknopark, yüzde 90 kapasite ile çalışıyor. Önemli projelere imza atan merkez, bu yıl sonuna kadar bünyesindeki teknoloji tabanlı Ar-Ge firma sayısını 260’a yükselterek, aktif yürütülen Ar-Ge proje sayısını ise 450’ye çıkarmayı planlıyor. Üs, 2019 yılı sonunda Ar-Ge cirosunu da 175 milyon liraya ulaştırmayı hedefliyor. Gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye’yi önde gelen teknoloji tabanlı girişimcilik üslerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, son dönemlerde ülkede gerçekleşen devlet teşvikleri, politikalar ve yasalar sayesinde sanayi sektörünün önünün açıldığını belirtiyor.

Recai Kılıç

CARİ AÇIK İŞ BİRLİĞİ İLE KAPANIR

Kılıç, açılan sanayicisi ile Türkiye’nin yakın zamanda yüksek teknoloji üreten bir ülkeye dönüşeceğine işaret ediyor. Kılıç, tüm çalışmaları kendi teknolojilerini geliştirmek ve bu teknolojileri ihraç ederek, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak adına yaptıklarını ifade ediyor. “Kayseri sanayisinin cari açığı kapatmada fayda sağlayacak yüksek katma değere sahip, uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünler üretebilmesi için üniversitelerde üretilen bilgiden yararlanılması gerekliliğine inanıyoruz” diyen Kılıç, “Bu kapsamda sanayicilerimizin problemlerinin nitelikli çözümü için ihtiyaç duyduğu akademik tüm çözümler tek noktadan kurumsal bir plan ile Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) tarafından sunuluyor. Erciyes Teknopark olarak tüm sanayicilerimizin yanında yer alarak, Üniversite-Sanayi iş birliğini tesis edip geliştirmek adına yenilikçi projelerle çalışmalarımız devam ediyor” diyor. Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk kez üniversite adına olan bir buluşun resmi olarak lisanslanmasını sağladıklarını anlatan Kılıç, ETTO bünyesinde kurulu 5 farklı birim ve 20 uzman ile Türkiye’nin etkili ve başarılı Ar-Ge ekosistemine destek olmanın önemli öncelikleri olduğunu kaydediyor.

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HACİM 25 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “ETTO, 2014 yılından bugüne kadar 145 adet Sanayici - Üniversite - Akademisyen projesini hayata geçirmiş ve başarı ile yürütmüştür. Bu projelerin hacmi toplam 2018 yılında 25 milyon liraya ulaştı.”

230 FİRMA İLE BİN 100 NİTELİKLİ PERSONELİ VAR

Kılıç, Erciyes Teknopark’la ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Merkezimizde bugün itibariyle, faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde bin 100 kadar nitelikli personel çalışıyor, 363 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülüyor. Bölge 2007 yılından bugüne kadar toplamda bin 197 Ar-Ge Projesi ve 700 Milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaştı. 2018 yılında Erciyes Teknopark’ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer aldı.”



10 DOKTORA ÖĞRENCİSİNE İŞ VE EĞİTİM

ETTO, Kayseri’nin Ar-Ge potansiyelini harekete geçirmek amacı ile katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlıyor. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark olarak TÜBİTAK tarafından yürütülen 2244 isimli program kapsamında, 10 doktora öğrencisinin kentlerinin önde gelen üç farklı şirketinde araştırma çalışmaları yapmasını sağlayacak iş birliklerinin oluşmasını sağladıklarını ifade ediyor. Kılıç, bu öğrencilerin program kapsamında 4 yıl boyunca firmalarda hem çalışacaklarını hem de doktoralarını tamamlayacaklarını kaydediyor.