Radarları kapattırıyor hedefini vuruyor: Yerli ‘dolanan mühimmat’ın ilk işi ihracat oldu⁠

"Dolanan mühimmat konusu temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu temel ihtiyaçlara baktığımızda havada çok uzun süre kalan, çok yüksek irtifada görev yapan, maliyeti daha yüksek ürünlerden biraz daha sık kullanılabilecek, sürü halinde de görev yapabilecek farklı bir versiyona kadar çok geniş yelpazede ihtiyaçlar doğdu. Biz bu skalanın tamamını adresleyen bir ürün ailesi oluşturduk. Her bir ürünün kendi alanında yeterince talebinin de olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hiç boşluk bırakmadan bütün ihtiyaç skalasını tamamlayan bir ürün ailesi haline getirdik dolanan mühimmat ailemizi, namıdiğer kamikaze İHA sistemlerimizi.