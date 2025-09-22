Saraç Robotik ENTEK desteğiyle TEKNOFEST'te başarıya koştu

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Saraç Robotik ekibi, TEKNOFEST 2025'teki ROBOLİG Lise Klasmanı yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.
Ensar Vakfı sponsorluğunda büyük başarı
Genç Ensar tarafından kurulan ENTEK (Ensar Teknoloji Geliştirme Takımları) sponsorluğunda yarışmaya katılan 3 takımdan biri olan Saraç Robotik, Türkiye'nin en prestijli teknoloji yarışmalarından biri olan TEKNOFEST'te oldukça iddialı bir şekilde yer aldı. Yarışmanın ROBOLİG Lise klasmanında 2. olarak önemli bir başarıya imza atan Saraç Robotik ekibi, mühendislik ve teknoloji alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tebrikler mühendis adayları
ENTEK ekibine, kazandıkları başarıdan dolayı tebriklerimizi iletiyor, mühendislik ve teknoloji dünyasında daha büyük başarılar elde etmelerini diliyoruz.