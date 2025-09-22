Saraç Robotik ENTEK desteğiyle TEKNOFEST'te başarıya koştu

Genç Ensar tarafından kurulan ENTEK (Ensar Teknoloji Geliştirme Takımları) sponsorluğunda yarışmaya katılan 3 takımdan biri olan Saraç Robotik, Türkiye'nin en prestijli teknoloji yarışmalarından biri olan TEKNOFEST'te oldukça iddialı bir şekilde yer aldı. Yarışmanın ROBOLİG Lise klasmanında 2. olarak önemli bir başarıya imza atan Saraç Robotik ekibi, mühendislik ve teknoloji alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.