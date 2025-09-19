Teknofest gençliği burada

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde de binlerce ziyaretçiyi Atatürk Havalimanı’nda ağırladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın eden teknoloji tutkunları, yarışmalardan hava gösterilerine, sergilerden atölyelere kadar dolu dolu bir gün yaşadı.

ÇELİK KUBBE ALANI İLGİ GÖRDÜ

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri, Türk savunma sanayisinin gururu yerli ve milli sistemlerin sergilendiği Çelik Kubbe alanı oldu. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği HİSAR hava savunma sisteminden KORKUT’a, yeni nesil anti-İHA çözümü EJDERHA’dan radar sistemi AKREP’e kadar birçok ürün büyük ilgi gördü.

26 ÜLKEDEN DRONE PİLOTU YARIŞTI

Adrenalin arayanların adresi ise Dünya Drone Şampiyonası oldu. 26 ülkeden 32 pilotun katıldığı yarışmada, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Türkiye’yi temsil eden Hüseyin Ablak, TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda elde ettiği birinciliği İstanbul finalinde de sürdürdü. “Atmosfer çok güzeldi, hedefim Dünya Drone Kupası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” diyen Ablak, kalabalıktan büyük destek aldı.

7'DEN 70'E HERKES BURADA

Katılımcılar arasında gençlerin coşkusu öne çıkarken, aileler de festivalin keyfini doyasıya yaşadı. Festivalin en renkli yönlerinden biri, gençlerden yaşlılara herkesin aynı coşkuyla etkinliğe katılması oldu. 74 yaşındaki Ümit Öge, Kuşadası’ndan torununu desteklemek için geldiğini belirterek, “Genç nesillerin böyle yetişmesi bizi gururlandırıyor. Nereden nereye geldiğimizi görmek mutluluk verici” dedi. Eşi 67 yaşındaki Firuzan Öge ise gözyaşlarını tutmakta zorlandığını dile getirdi. Gençler arasında da heyecan yüksekti; 16 yaşındaki Enes Malik Deniz, insansız hava araçlarının yerli üretiminden duyduğu mutluluğu paylaşarak Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti. Ortaokul öğrencisi Elif Kalhan, Atatürk’ün gözlerinin işlendiği uçağı görünce gurur duyduğunu söylerken, yaşıtı Duru Gökay en çok Hürkuş’tan etkilendiğini ifade etti. “Emniyet kemeri simülasyonu”nu deneyen Eylül Ağca ise teknolojiyi yaşayarak öğrenmenin çok daha kalıcı olduğunu vurguladı.

ESKİ NASA YÖNETİCİSİNDEN ÖVGÜ

Festivalin renkli atmosferine yurt dışından gelen konuklar da ortak oldu. Eski NASA yöneticisi Kimberly Robinson, TEKNOFEST’i “harika organize edilmiş bir etkinlik” sözleriyle övdü. Robinson, gençlerin teknolojiye ilgisinin Türkiye’nin geleceğini güvence altına alacağını belirterek, “Uzay araştırmalarının ikinci altın çağındayız. Türkiye’nin bu alandaki katkıları heyecan verici” ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI NEFES KESTİ

Gökyüzünde ise nefes kesen bir şölen vardı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, sergiledikleri akrobasi gösterileriyle seyircilerin yüreğini hoplattı. F-16’ların manevraları sırasında ellerindeki Türk bayraklarını sallayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, gençlerin ilgisinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “TEKNOFEST Türk gençliğini havacılıkla buluşturuyor. Burada izledikleri gösteriler, onların gelecekteki hayallerini şekillendiriyor” dedi. Türk Yıldızları Filo Komutanı Yarbay Kürşat Kömür ise “Gözü gökyüzünde olan gençlerle buluşmak büyük mutluluk” sözleriyle duygularını paylaştı. Festival alanında sadece uçuş gösterileri değil, birbirinden farklı deneyimler de ziyaretçileri bekledi. HAVELSAN’ın “Yetenek Kapsülü” uygulaması gençlere yapay zeka destekli mülakat deneyimi yaşatırken, özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, TEKNOFEST sayesinde birçok genci istihdam ettiklerini belirtti.







