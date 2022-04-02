Ramazanda alışverişi sahurda yapıyoruz

Ramazan ayı hazırlıkları e-ticarete kaydı. İftar ve sahur alışverişleri 10 gün öncesinden başlarken belli başlı ürünlerin alımında yüzde 30’lara varan artış görüldü. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PTT’nin iştirak şirketi PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, özel günlerin e-ticareti her zaman hareketlendirdiğini söyledi.

ERKEKLER ALIYOR

Ramazan kolilerine ilginin geçen senelere göre aynı seyrettiğini belirten Çevikoğlu, “Ramazan ayı alışveriş tercihlerinde hurmaya ilgi var. Hazır tatlılar, bakliyat, un, şeker, kuruyemiş ilgi çeken ürünler arasında” dedi.

Ramazandaki online alışveriş alışkanlıklarına da değinen Çevikoğlu şunları söyledi: “Ramazan ayı içerisinde saat 22.00 ila sahur saatlerine kadar yoğun bir trafik görüyoruz. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra biraz dinlenip alışverişe yönelebiliyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler oluyor. Bakliyat, kuruyemiş gibi gıda alışverişlerinin biraz daha erken saatlerde yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Erkekler bu dönemde kadınlara göre biraz daha fazla alışveriş yapıyor.”

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EKONOMİ Ramazan alışverişi internetten