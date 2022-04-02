Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ramazanda alışverişi sahurda yapıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ramazanda alışverişi sahurda yapıyoruz

Ramazan ayı hazırlıkları e-ticarete kaydı. İftar ve sahur alışverişleri 10 gün öncesinden başlarken belli başlı ürünlerin alımında yüzde 30’lara varan artış görüldü.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Ramazanda alışverişi sahurda yapıyoruz
Arşiv

Ramazan ayı hazırlıkları e-ticarete kaydı. İftar ve sahur alışverişleri 10 gün öncesinden başlarken belli başlı ürünlerin alımında yüzde 30’lara varan artış görüldü. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PTT’nin iştirak şirketi PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, özel günlerin e-ticareti her zaman hareketlendirdiğini söyledi.

ERKEKLER ALIYOR

Ramazan kolilerine ilginin geçen senelere göre aynı seyrettiğini belirten Çevikoğlu, “Ramazan ayı alışveriş tercihlerinde hurmaya ilgi var. Hazır tatlılar, bakliyat, un, şeker, kuruyemiş ilgi çeken ürünler arasında” dedi.

Ramazandaki online alışveriş alışkanlıklarına da değinen Çevikoğlu şunları söyledi: “Ramazan ayı içerisinde saat 22.00 ila sahur saatlerine kadar yoğun bir trafik görüyoruz. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra biraz dinlenip alışverişe yönelebiliyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler oluyor. Bakliyat, kuruyemiş gibi gıda alışverişlerinin biraz daha erken saatlerde yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Erkekler bu dönemde kadınlara göre biraz daha fazla alışveriş yapıyor.”

Ramazan alışverişi internetten
EKONOMİ
Ramazan alışverişi internetten

Ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı
EKONOMİ
Ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı
Oran üçte bire düştü

Oran üçte bire düştü

​Bakan Koca 'Çok mutluyuz' sözleriyle açıkladı.
Dünya Kupası kuraları çekildi

Dünya Kupası kuraları çekildi

​Katar'da yapılacak turnuvada dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Rusya geri çekildi AP Başkanı Kieve koştu: Zelenskiy ile görüşüp fotoğraf paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.