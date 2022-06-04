Rus markaları Merter’de üretiliyor

Pandemiye rağmen üretim ve ihracata hız kesmeden devam Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe tasarım ve inovasyonla öne çıkmayı başardı. Sektörün bu yıl sonu hedefi ise 25 milyar dolar ihracata ulaşmak. Hızlı ve kaliteli üretimle modanın kalbinin attığı yerlerden Merter, resmi rakamlara göre 1,5 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ekrem Kap pandemiyle beraber iş yapış biçimlerinin değiştiğini söyledi.

KİRALANACAK YER KALMADI

Kap, “Merter krizlerden başarı ile çıkmayı başardı. Daha çok kurumsallık ve yenilik isteyen, olduğu yerden satmak değil de dünyaya açılmak isteyen, bütün iletişim kanallarını kullanan bir firma yapısı ortaya çıktı. Burası aynı zamanda cazibe merkezi oldu. Kiralanacak yer yok. Tıklım tıklım. Paranız olsa yer satın almak isteseniz bile çok zorlanıyorsunuz. Merter Türkiye’nin 81 iline de ayrı bir katkı sağlıyor. Firmalar hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor” dedi.

Hedef pazarlar arasında ABD’nin olduğunu vurgulayan Kap, Rusya’da yaşanan krizlerden etkilenmediklerinin nedenini şöyle açıklıyor: “Sadece Afrika ve Arap ülkeleri değil. İran’dan Orta Asya’ya kadar bütün ülkelere 360 derece de ihracat yapıyoruz. 80’in üzerinde ülkeye ürün gönderiyoruz. Merter birleşik tekstilin merkezi. Sokağa çıktığınızda 365 gün 24 saat sokakta hep yeni ürünler görürsünüz. Açık fuar alanı gibi.”

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RUSYA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ

Yakın zamanda Rus heyetiyle bir araya geldiklerini ifade eden Kap, Avrupalı şirketlerin Rusya’yı terk etmelerinden dolayı kendileri için ticaret imkanının arttığını vurguladı. Rusya’da AVM’lerin boşaldığını belirten Kap, “Rus heyeti şöyle bir talepte bulundu. Birincisi, kendi markaları için üretim istiyorlar. Bir de hazır üretim istiyorlar. Firmalarımız hem kendi markaları için üretiyor, hem de yaptığı tasarımları başka marka adı altında müşterilerine sunabiliyor. Rusya, Orta Asya ve Latin Amerika’da ve Afrika bizim için bu bölgeler ticaret anlamında çok önemli. Rusya ile Özbekistan’dan AVM açmamız ve üretim yapmamız konusunda davet geliyor" dedi.

ÖZEL BÖLGE STATÜSÜ İSTİYORUZ

MESİAD Başkanı Ekrem Kap, sektörün sorun ve taleplerini şöyle sıraladı: “Hammadde sorunu yaşıyoruz. Pandemiden sonra dünyada çok ciddi bir hammadde krizi oluştu. 3-4 ay öncesine göre daha rahatız. Ancak bugün gördüğünüz rakamı yarın aynı fiyatla bulamıyorsunuz. Bu yılın sonunda bir rahatlama olacak diye bekliyoruz. Ayrıca Merter’deki büyüme trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Emniyetle birkaç çözüm üzerinde çalışıyoruz. Merter’e özel bölge statüsü verilmesini istiyoruz. OSB gibi özel bir statüye kavuşmalıyız.”

Ekrem Kap

Üretimin yeni adresi Anadolu

Ekrem Kap, üretimi İstanbul’dan Anadolu’ya kaydırdıklarını dile getirdi. Kap, “İstanbul tasarım ve yönetim, Anadolu üretim merkezi olsun sloganıyla yola çıktık. Üretimi Merter’de yapmanız artık imkansız hale geldi. Merter bunu daha önce başardı. Daha önce üretim atölye, yıkama gibi yan sanayisinin hepsi Merter’deydi. Bugün Merter yönetim, tasarım ve showroom oldu. Şirketler üretimlerini şehir dışına taşıdılar. Merter’de bulunan firma sayısı 10 bini geçti” dedi.

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