Ekonomi Rus markaları Merterde üretiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus markaları Merter’de üretiliyor

Markaları için üretim isteyen Rus firmalar, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının lokomotiflerinden Merter’e akın ediyor. Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ekrem Kap, "Rus heyeti ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, kendi markaları için üretim yapmamızı istediler. Ayrıca Rusya ve Özbekistan’da AVM açma konusunda davet aldık” dedi. Kap, Merter’e özel bölge statüsü verilmesini istediklerini söyledi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Rus markaları Merter’de üretiliyor
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Pandemiye rağmen üretim ve ihracata hız kesmeden devam Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe tasarım ve inovasyonla öne çıkmayı başardı. Sektörün bu yıl sonu hedefi ise 25 milyar dolar ihracata ulaşmak. Hızlı ve kaliteli üretimle modanın kalbinin attığı yerlerden Merter, resmi rakamlara göre 1,5 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ekrem Kap pandemiyle beraber iş yapış biçimlerinin değiştiğini söyledi.

KİRALANACAK YER KALMADI

  • Kap, “Merter krizlerden başarı ile çıkmayı başardı. Daha çok kurumsallık ve yenilik isteyen, olduğu yerden satmak değil de dünyaya açılmak isteyen, bütün iletişim kanallarını kullanan bir firma yapısı ortaya çıktı. Burası aynı zamanda cazibe merkezi oldu. Kiralanacak yer yok. Tıklım tıklım. Paranız olsa yer satın almak isteseniz bile çok zorlanıyorsunuz. Merter Türkiye’nin 81 iline de ayrı bir katkı sağlıyor. Firmalar hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor” dedi.

Hedef pazarlar arasında ABD’nin olduğunu vurgulayan Kap, Rusya’da yaşanan krizlerden etkilenmediklerinin nedenini şöyle açıklıyor: “Sadece Afrika ve Arap ülkeleri değil. İran’dan Orta Asya’ya kadar bütün ülkelere 360 derece de ihracat yapıyoruz. 80’in üzerinde ülkeye ürün gönderiyoruz. Merter birleşik tekstilin merkezi. Sokağa çıktığınızda 365 gün 24 saat sokakta hep yeni ürünler görürsünüz. Açık fuar alanı gibi.”

RUSYA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ

  • Yakın zamanda Rus heyetiyle bir araya geldiklerini ifade eden Kap, Avrupalı şirketlerin Rusya’yı terk etmelerinden dolayı kendileri için ticaret imkanının arttığını vurguladı. Rusya’da AVM’lerin boşaldığını belirten Kap, “Rus heyeti şöyle bir talepte bulundu. Birincisi, kendi markaları için üretim istiyorlar. Bir de hazır üretim istiyorlar. Firmalarımız hem kendi markaları için üretiyor, hem de yaptığı tasarımları başka marka adı altında müşterilerine sunabiliyor. Rusya, Orta Asya ve Latin Amerika’da ve Afrika bizim için bu bölgeler ticaret anlamında çok önemli. Rusya ile Özbekistan’dan AVM açmamız ve üretim yapmamız konusunda davet geliyor" dedi.

ÖZEL BÖLGE STATÜSÜ İSTİYORUZ

MESİAD Başkanı Ekrem Kap, sektörün sorun ve taleplerini şöyle sıraladı: “Hammadde sorunu yaşıyoruz. Pandemiden sonra dünyada çok ciddi bir hammadde krizi oluştu. 3-4 ay öncesine göre daha rahatız. Ancak bugün gördüğünüz rakamı yarın aynı fiyatla bulamıyorsunuz. Bu yılın sonunda bir rahatlama olacak diye bekliyoruz. Ayrıca Merter’deki büyüme trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Emniyetle birkaç çözüm üzerinde çalışıyoruz. Merter’e özel bölge statüsü verilmesini istiyoruz. OSB gibi özel bir statüye kavuşmalıyız.”

Ekrem Kap
Ekrem Kap

Üretimin yeni adresi Anadolu

Ekrem Kap, üretimi İstanbul’dan Anadolu’ya kaydırdıklarını dile getirdi. Kap, “İstanbul tasarım ve yönetim, Anadolu üretim merkezi olsun sloganıyla yola çıktık. Üretimi Merter’de yapmanız artık imkansız hale geldi. Merter bunu daha önce başardı. Daha önce üretim atölye, yıkama gibi yan sanayisinin hepsi Merter’deydi. Bugün Merter yönetim, tasarım ve showroom oldu. Şirketler üretimlerini şehir dışına taşıdılar. Merter’de bulunan firma sayısı 10 bini geçti” dedi.

İngiliz devi düğmeye bastı: Bizden alacaklar
FOTOĞRAF 7
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Geçen yıl Türkiye'den 50 milyon paund hazır giyim, 3 milyon paund da ayakkabı alımı gerçekleştiren İngiliz Boohoo Grubu, alım miktarını artırıyor. İki yıl içinde Türkiye'den hazır giyim alımını iki kat artıracak olan şirket, ayakkabı için de heyeti düzenledi.
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Aralık ayında 20 Türk ayakkabı üreticisi ile bir araya gelen ve ikili görüşmeler yapan şirketin Türkiye'yi en büyük ikinci üssü yapmak istediği belirtildi. 2006'da kurulan ve çevrimiçi satış yapan grubun markaları arasında geçen yıl satın aldığı ve bir dönem de Türkiye'de mağazaları bulunan Debanhams'ın yanı sıra Dorothy Perkens, Wallis, Burton, Oasis, Warehouse, Misspap, Coast, Pretty Little Thing, Karen Millen gibi birçok marka bulunuyor. 2021 başında Türkiye'de alım ofisi açan grubun yıllık geliri 2 milyar euroya yakın seviyede seyrediyor.
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\"VIP HEYETLER AĞIRLIYORUZ\"<br>Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, son zamanlarda lojistik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaret dengesindeki değişiklikler nedeniyle yurtdışından Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi. Bu süreçte özellikle Batı dünyasından birçok perakende devinin üretimde ve ürün tedarikinde Türkiye'yi daha çok kullanmak istediğine şahit olduklarını anlatan Şenocak, \"Son dönemde \"VIP alım heyetleri\" olarak adlandırdığımız organizasyonlarla küresel çok önemli alıcıları ülkemizde ağırlıyor, ihracatçılarımızla talep sahibi firmaları bir araya getiriyoruz.
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Bu kapsamda İngiltere'nin en büyük perakende gruplarından Boohoo Group PLC firmasının Türkiye ofisinin talebine istinaden ayakkabı sektörümüz için birliğimiz organizasyonunda B2B toplantıları gerçekleştirdik. Birliğimiz binasında gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde özellikle SEDEX ve BSCI gibi sosyal uygunluk sertifikalarına sahip firmalarımız Boohoo yetkililerine ürünlerini sergileme imkanı buldular. Ne mutlu ki, hem ihracatçı firmalarımızdan hem de Boohoo yetkililerinden görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisini aldık\" dedi.
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İSPANYOL GRUP İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR<br>Şenocak'ın verdiği bilgilere göre Boohoo, küresel ölçekteki alımlarının yüzde 13'ünü hali hazırda Türkiye'den yapıyor. Bu payı artırmak isteyen grubun çalışmalarını hızlandırdığını anlatan Şenocak, \"Grubun Türkiye'yi 2. büyük sourcing ağı olarak konumlandırmak hedefinde olduklarını da öğrendik. Daha çok üretim daha çok ihracat için B2B organizasyonlarımız pandemi koşullarının elverdiği sürece artarak devam edecek. Bu kapsamda İspanya'nın en büyük perakende gruplarından bir tanesi ile görüşmelerimiz sürüyor\" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl da Polonyalı bir başka AB'li grup olan LPP, Türkiye'den alım miktarını 3 kat artıracağını açıklamıştı.
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GEÇEN YIL ALIM OFİSİ DE AÇTI<br>Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya da son yıllarda özellikle yakın çevredeki çevrimiçi satış yapan markalardan Türkiye'ye çok fazla talep artışı aldıklarını anlattı. Kaya, \"Özellikle online platformda İngiltere çok hızlı gidiyor. Boohoo da bu anlamda öncü bir şirket. Daha minimal adetlerde alımlar yaptığı için daha esnek üretime uygun ülkeleri tercih ediyor.
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Türkiye de onun için ideal bir yer. Yakınlık esneklik ve hızlı servisten dolayı Türkiye tercih ediliyor. Özellikle Avrupalı butik firmaların bu anlamda Türkiye'de alımlarını daha da artırmasını bekliyoruz, geliyorlar da\" dedi. TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da Boohoo'nun geçen yıl Türkiye'de alım ofisi açtığını hatırlatarak, \"Daha önce mümessiller vasıtası ile alım yapıyordu. Kendisinin alım ofisini açması Türkiye'den alımı daha fazla artıracağının bir göstergesi\" dedi. Sektör temsilcileri grubun alımını iki yılda iki kat artırmasını bekliyor.
İngiliz devi düğmeye bastı: Bizden alacaklar
Geçen yıl Türkiye'den 50 milyon paund hazır giyim, 3 milyon paunda yakın da ayakkabı alımı yapan İngiliz Boohoo, alım miktarını artırmak için düğmeye bastı. Türkiye'den hazır giyim alımını iki kat artıracak olan şirket, ayakkabı için de heyeti düzenledi. Aralık ayında 20 Türk ayakkabı üreticisi ile bir araya gelen ve ikili görüşmeler yapan şirketin Türkiye'yi en büyük ikinci üssü yapmak istediği belirtildi. İDMİB Başkanı Şenocak, Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi.
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