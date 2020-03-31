Ekonomi Rusya 4 milyar dolar sermaye ile yeni petrol şirketi kurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya 4 milyar dolar sermaye ile yeni petrol şirketi kurdu

Rus hükümeti, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurup varlıklarını sattığı gün Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Rusya şirket tescil sisteminde yer alan bilgilere göre, Rus hükümetine ait Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı, toplam 332 milyar ruble (yaklaşık 4 milyar dolar) sermayeyle Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

  • Sistemde, Roszarubejneft Genel Müdürü olarak Nikolay Rıbçuk ismi gösterilirken, şirketin, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararını açıklamasıyla aynı günde kurulması dikkati çekti.

Rus RBK gazetesinde yer alan haberlerde, Nikolay Rıbçuk'un Angola'da bir dönem askeri ataşelik görevini yürüttüğü ve Rusya merkezli Angola Gazileri Birliği adlı bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu öne sürüldü.

VENEZUELA'DAKİ VARLIKLARINI DURDURMUŞTU

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurmuştu.

Pentagon'dan gizlilik talebi: 5 yıllık programlarımızı kamuya açıklayamayız
DÜNYA
Pentagon'dan gizlilik talebi: 5 yıllık programlarımızı kamuya açıklayamayız

Rusya dövizden sonra altın alımını da durdurdu
EKONOMİ
Rusya dövizden sonra altın alımını da durdurdu
Abone Ol Google News
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclise gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Her an güzel<br>haber gelebilir

Her an güzel
haber gelebilir

​İstanbul'daki karantinadan çıkış için dakikaları sayıyorlar.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
E-devlet'e değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Salgında<br>satılan kulüp

Salgında
satılan kulüp

Koronavirüs en çok bu kulübü etkiledi.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.
Kriz tellallarını utandıracak haber

Kriz tellallarını utandıracak haber

​IMF: Türkiye'den herhangi bir yardım talebi gelmedi.
Pes artık<br>dedirten görüntü

Pes artık
dedirten görüntü

​Koronavirüse rağmen trafik kitlendi, ek tedbirler gelebilir.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin fiyatları yeniden 5 liranın altına inecek.
Türkiye hastaları<br>sinyallerle izleyebilir

Türkiye hastaları
sinyallerle izleyebilir

Koronavirüsle mücadelede teknolojinin önemi artıyor.
'Yalancı<br>negatife' dikkat

'Yalancı
negatife' dikkat

​Koronavirüs testi yaptıranlara 24 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.