Ekonomi Rusyadan Bayraktar TB2 sorusuna cevap
SAVUNMA SANAYİ

Rusya'dan Bayraktar TB2 sorusuna cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Bayraktar TB2 sorusuna cevap
Bayraktar TB2.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

  • Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan anlaşma neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağını ve bu yönde tarafların İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları inceleyeceğini hatırlatan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın da merkezin çalışmalarını Soçi'de değerlendireceğini söyleyerek, "Şimdi tahıl anlaşmasının uygulanmasına başlanıyor ve süreç devam edecek. Elbette Soçi'deki görüşme bu konunun ele alınması için iyi bir fırsat olacak" dedi.

PESKOV'A BAYRAKTAR SORUSU

Rusya ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ortak üretimi konusunda liderlerin istişarede bulunup bulunmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, "İki ülke arasında askeri-teknik işbirliği sürekli olarak gündemimizde. Bu konudaki iletişimimizin hassas bir alanda gelişmesi genel olarak ilişkilerimizin de bütünüyle gelişmiş olduğunu gösteriyor. İki başkan arasındaki son temaslar sırasında da askeri-teknik işbirliği konularına değinildi. Bu çerçevede her zamanki gibi Soçi'de liderler arasında askeri-teknik iş birliği konularına değinilecek" şeklinde konuştu.

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