Rusya’ya doludizgin ihracat

Covit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile kartların yeniden karıldığı küresel tedarik zincirinde Türkiye, konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Pandemi ile başlayan üretim ve lojistikteki aksamalara rağmen, Türkiye; ayakta kalmayı başaran nadir ülkelerden biri olarak dikkat çekmişti. ABD ve Avrupa’nın yaptırım uyguladığı Rusya’da oluşan pazar boşluğunu fırsata çeviren Türk iş dünyası, Ankara’nın yürüttüğü tarafsız politikalarının meyvelerini almaya başladı.





PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 160 ARTIRDIK

Türkiye bu yılın ilk yarısında Belarus'u geride bırakarak, Çin’in ardından Rusya'nın en büyük ikinci tedarikçisi ülke oldu. Türkiye'nin Rusya ithalatında aldığı pay geçen yılın aynı ocak-haziran döneminde yüzde 5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 oldu. Belarus payı, geçen yılki yüzde 24'e kıyasla 2023'ün ilk yarısında Rus ithalatındaki payı yüzde 12'ye düştü.





ÜRÜN KALİTESİYLE BİR ADIM ÖNDEYİZ

Rus dijital bankası Tochka’nın raporuna göre; Çin Anakarası, toplam ithalat hacminin yüzde 42’si ile Rusya'nın en büyük tedarikçisi olmaya devam ediyor. Rusya’ya ihracatını bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 88 artıran Türkiye, yüzde 13’lük pay ile ikinci sıraya yükseldi. Beyaz Rusya üçüncü sıraya düşerken, Hong Kong yüzde 9 ile dördüncü, Kazakistan ise yüzde 5'lik payıyla beşinci sırada yer alıyor. Rus girişimciler, özellikle hazır giyim sektöründe Türk imalatçılarının ürettiği mallara yöneldiği görülüyor. Bunda Türkiye'nin Rusya'dan ayrılan markaların yerini alabilecek yüksek kaliteli ürünler üretmesinin etkisi var.





ALTI AYDA RUSYA’YA 4,8 MİLYAR $ İHRACAT

Bankanın raporuna göre; bu yılın ilk yarısında Rusya’nın Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünlerin başında takım tezgahları, üretim hatları ve imalatta kullanılan diğer ekipmanlar ile elektrikli eşyası geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri de Rus bankasının raporunu doğruluyor. Bu yılın ilk altı ayında Türkiye Rusya’ya ihracatını yüzde 88,6 artırarak 2 milyar 574 milyon dolardan 4 milyar 854 milyon dolara çıkardı.





BU SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI?

Yukurıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Rusya’ya yaptığımız ihracat kalemleri arasında sanayi ürünlerindeki güçlü yükseliş dikkat çekiyor. Deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik elektronik ürünler, gemi, yat ve hizmetleri, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat-bakliyat, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri, süs bitkileri ve mamulleri ile zeytin ve zeytinyağındaki ihracat artışı %100’ün üzerinde oldu.



