Rüzgar enerjisinde dünya 5’incisiyiz

Türkiye, yenilenebilir enerjide küresel ligde üst sıralara tırmandı. BloombergNEF'in (BNEF) yayımladığı "Turkey Transition Factbook 2026" raporuna göre Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer aldı. Böylece Türkiye, her iki teknolojide de dünyanın önde gelen pazarları arasındaki konumunu güçlendirirken, önümüzdeki yıllarda devreye alınacak yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün daha da hızlanacağı öngörüldü.

25 GİGAVATLIK YENİ RÜZGAR YATIRIMI YOLDA

Rapora göre 2026-2035 döneminde Türkiye'de toplam 25 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 37'sinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinden oluşacağı tahmin edilirken, lisans almış yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar santrali projelerinin de hayata geçmesiyle kurulu gücün önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. Batarya teknolojilerindeki gelişmelerin rüzgar santrallerinin şebekedeki etkinliğini artıracağı, baz yük ihtiyacının karşılanabilmesi için ise ilave rüzgar ve depolama yatırımlarının kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

GÜNEŞTE BÜYÜME SÜRECEK

Türkiye geçen yıl 6,4 gigavat yeni güneş enerjisi kapasitesi kurarak dünyada 10'uncu sıraya yerleşirken, güneş kurulu gücünün 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkması tahmin ediliyor. Yeni kurulumların büyük bölümünü lisanssız ve öz tüketim amaçlı santraller oluştururken, 2028 sonrasında YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımlarla lisanslı projelerin payının artacağı öngörülüyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen iş birliklerinin de yatırımları desteklemesi bekleniyor.

BATARYA YATIRIMLARI HIZLANACAK

Rapor, enerji depolama alanında da güçlü büyüme beklentisine işaret etti. Batarya maliyetlerindeki gerileme, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış ve yerli üretimin gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 90'ını şebeke ölçekli projelerin oluşturması hedeflenirken, son dönemde yapılan lisans düzenlemelerinin rüzgar ve güneş santralleriyle entegre depolama yatırımlarını hızlandıracağı değerlendiriliyor. Bu tablo, Türkiye'nin temiz enerji dönüşümünde küresel rekabet gücünü artıracağına işaret ediyor.







