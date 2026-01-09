Rüzgarda büyüme yılındayız

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2025'in rüzgar enerjisi sektöründe izin süreçleri ve yatırımlar için hazırlık yılı olduğunu belirterek, “2026’nın ise uygulama ve sonuç alma, rüzgar santrallerini devreye alma, sanayide gelişme yılı olacağını öngörüyoruz” dedi. Düzenlenen basın toplantısında rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Erden, son bir yılda yaklaşık 2 bin megavatlık kurulumun tamamlandığını ve toplam elektriksel kurulu gücün 14 bin 700 megavata, mekanik gücün ise 15 bin megavatın üzerine çıktığını belirtti. Erden, bunun son 15 senenin en yüksek yıllık kurulumu olduğuna dikkati çekerek, “Bir önceki yüksek kurulumumuzu 2020'de 1.800 megavat seviyesine ulaşarak başarmıştık” dedi.





TÜRKİYE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 5 RÜZGAR SANAYİCİSİ ARASINDA

Erden, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin en önemli şartının yerlilik olması nedeniyle kapasite artışlarının sanayide de hareketlenmeye sebep olduğunu belirterek, “Sanayimiz de türbinleri, aksamları yerli yapmak üzere yatırımlara girişiyor. Şu an ülkemizde, 2, hatta 3 olacak, kanat fabrikasının hayata geçmesine dönük çalışmalar var. Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde, bu fabrikaların en azından 2'sinin hayata geçtiğini beraberce duyuracağız” diye konuştu. YEKA projelerinde kullanılan türbinlerde yüzde 55'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını vurgulayan İbrahim Erden, “Bu, bizi Avrupa'nın en güçlü 5 rüzgar sanayici ülkesi arasına sokmuş durumda” ifadesini kullandı.





2 BİN MEGAVAT 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DEMEK

Erden, bu yıl 1.000–1.500 megavat aralığında yeni rüzgar ihaleleri beklediklerini, önümüzdeki 4-6 yıl boyunca yıllık kurulumların 2 bin megavatın altına düşmeyeceğini belirtti. Söz konusu ivmenin 2030'a kadar korunacağını öngördüklerini söyleyen TÜREB Başkanı, her 2 bin megavatlık rüzgar gücü kurulumunun Türkiye'ye 2–2,5 milyar dolar tutarında yeni yatırım anlamına geldiğini de vurguladı.



