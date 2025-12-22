Enerji depolamada stratejik yatırım

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma stratejisi kapsamında attığı adımlar devam ediyor. Alternarif enerji yatırımları, gaz ve petrol depolama tesisleri, enerji nakil hatları gibi hamleler ülkemizi bölgede bir enerji üssü haline getirdi. Bu alandaki kamu yatırımları yanında özel sektörün de katkılarıyla sektörde önemli kapasite ve üretim artışı yaşanıyor. Enerji faaliyetleri kapsamında özellikle son dönemde, depolama tesisi projeleri dikkat çekiyor.

20 BİN METREKARELİK ÜRETİM TESİSİ

Bu hedefler kapsamında son olarak, Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen Enerji, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu 20 bin metrekarelik Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisi’ni devreye aldı. İhracat odaklı kurulan yüksek teknoloji tesisin, 5 yıl içinde 10 GWh (gigavatsaat) üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor. Fabrika, BESS üretimi yapacak. Rüzgâr ve güneş gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan bu sistemler; üretimin yüksek olduğu dönemlerde enerjiyi depolayarak, talebin arttığı, üretimin düştüğü veya şebeke yükünün yoğunlaştığı anlarda devreye girecek.

REKABET GÜCÜNE KATKI

LEED sertifikalı, yapay zekâ destekli kalite kontrol altyapısına sahip tesiste; yenilenebilir enerji santralleri, şebeke uygulamaları ve sanayi tesisleri için enerji depolama çözümleri üretilecek. Aydın’da hayata geçirilen bu yatırımla birlikte Maxxen Enerji’nin küresel enerji depolama pazarındaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor. Açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su Tolga Murat Özdemir, söz konusu tesisin Türkiye’yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedeflediğini belirtti.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Özdemir, "Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil, Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Yatırımın kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan istihdam yaratacağını vurgulayan Özdemir, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı iş imkânı sağlanacağını kaydetti. Özdemir, ‘‘Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yüksek teknolojiyle enerjide küresel etki

Maxxen Enerji’nin Aydın’daki yeni Bataryalı Enerji Depolama Sistemi (BESS) tesisi, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemi ve X-Series enerji depolama çözümleriyle donatıldı. Tesis, Türkiye’nin temiz enerji kapasitesini güçlendirirken, şebeke ölçekli enerji depolama ve yenilenebilir enerji uygulamalarına esneklik, verimlilik ve süreklilik kazandırmayı hedefliyor.











